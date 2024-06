Colunistas O day after

Por Leandro Mazzini | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A absolvição do senador Sérgio Moro (União-PR) no TSE abriu crise em diferentes partidos, para bolsonaristas locais e para o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Jair Bolsonaro fora alertado por aliados que, se não declarasse a impossibilidade da candidatura de um aliado, em eventual eleição suplementar para a vaga, o PT iria trabalhar a favor do ex-juiz, no melhor estilo “ruim com Moro, pior sem ele”. O cenário pós-absolvição desenhou-se assim: Deltan Dalagnol, ex-deputado federal cassado, ainda tentará viabilidade da candidatura a prefeito de Curitiba. Moro pode sair a governador. O bolsonarista Paulo Martins, que ficou em 2º lugar, pressionou o PL pela ação na Justiça, e vai ficar na sombra sem apoio dos aliados de Brasília. E o governador Ratinho se fez de surdo e cego, mas a inércia política no caso o fez perder a oportunidade de se posicionar melhor para a sua sucessão e para disputar o Senado.

Pare aí, Excelência

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), delegado federal licenciado, passou por revista aleatória na qual tirou os sapatos e deixou a camisa para fora. Sua mala foi toda revirada. Havia muitos parlamentares que passaram incólumes pelo pórtico de metal, antes e depois dele. Mas Ramagem não se opôs a nada e ficou tranquilo. Aconteceu na quinta-feira (23) no embarque do Aeroporto de Brasília para o Rio de Janeiro.

Helô vem aí

Ex-petista e fundadora do PSOL – partido do qual saiu após desencontros de agenda – Heloísa Helena, que já trabalhou no Senado anos atrás, mudou seu título eleitoral para o Rio de Janeiro e está totalmente empenhada na futura candidatura a vereadora pela cidade. Hoje, Heloísa é filiada ao e porta-voz do Rede Sustentabilidade.

Obama na Câmara

Um dos pré-candidatos a presidente da Câmara dos Deputados – ele sonha com apoio do Palácio do Planalto, e tem chances de tê-lo – o deputado Antonio Brito (PSD-BA) segue agenda intensa em diferentes setores. Por onde passa, ele diz que é o Obama da Bahia, em alusão ao ex-presidente negro (como ele) e desacreditado na campanha.

Planos de Lira

O que se comenta na Câmara é que o presidente Arthur Lira (PP-AL) desistiu de indicar Elmar Nascimento (União-BA) como o nome de seu grupo suprapartidário à sua sucessão. Ele deve fazer uma última tentativa com o Dr. Luizinho (PP-RJ). E ainda avalia o jovem Pedro Lupion (PP-PR).

IA no Senac-DF

A chegada dos robôs IAN e Sofia não foi a única novidade na Faculdade do Senac-DF. Ian e SofiA ficarão em novo espaço na instituição. Foi criado um laboratório só para abrigar os equipamentos e novos projetos com Inteligência Artificial. Segundo a direção, o investimento é para que faculdade continue a figurar entre as melhores escolas de TI da América Latina.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/o-day-after/

O day after

2024-06-03