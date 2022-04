Flávio Pereira O debate decisivo na França

Por Flavio Pereira | 21 de abril de 2022

Macron e Le Pen no debate realizado na TV. (Foto: Reprodução)

Estamos a três dias do embate final. O meio televisivo é o preferido pelos franceses para acessar informações sobre política. Isso dá ao debate de ontem à noite o caráter decisivo desta eleição onde os índices das pesquisas. Quem foi o melhor? Há controvérsias. São 47 milhões de eleitores que decidem no domingo esta eleição entre Macron e Le Pen.

Os mercados

As bolsas da Europa abriram com números positivos após mais uma pesquisa atribuindo a vitória a Macron. Um ponto crucial no debate desta quarta-feira, foi a cobrança de Macron, sobre a proposta de Le Pen de acabar com o Euro e retomar o Franco. Macron considera a proposta “mortífera e perigosa”.

A questão da energia

A França utiliza 70% de energia nuclear para abastecer o país. O tema envolve uma questão cultural: no meio rural, há uma contrariedade ao uso de equipamentos para a energia eólica e solar, que “desfiguram a paisagem”.

Questão ideológica

Enquanto Marine Le Pen defende um projeto nacionalista de maior controle na imigração e prioridade do emprego para os franceses em detrimento dos imigrantes, Macron reagiu com uma declaração forte, acusando a candidata de ultra-direita de querer “dividir a França e estimular uma guerra civil”.

Economia

Há ainda um universo econômico muito amplo que não foi enfrentado no debate desta quarta-feira. E há uma razão para isso: as incertezas da guerra Russia x Ucrânia e a proximidade geográfica poderá trazer outros efeitos imprevisíveis para a França e toda a Europa. E depois, para os demais continentes.

