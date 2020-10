Rio Grande do Sul O Detran gaúcho ampliará na semana que vem o serviço de exames teóricos para obtenção da carteira de motorista

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medida tem por finalidade atender à demanda represada pela pandemia. (Foto: Divulgação Detran-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fim de atender à demanda represada pelas medidas restritivas de prevenção ao coronavírus, na semana que vem o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul vai abrir em Porto Alegre uma sala-extra de provas teóricas para os candidatos à CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Também será ampliada a força-tarefa de aplicação de exames no Interior do Estado.

O novo espaço oferecerá temporariamente cinco turmas com 30 vagas cada para candidatos da Região Metropolitana da capital gaúcha, totalizando 150 vagas por dia, além das 42 já oferecidas no Centro Administrativo, no bairro Praia de Belas. As próximas regiões a serem atendidas no interior pela força-tarefa são Montenegro e Litoral.

A sala-extra estará disponível no 9° andar do prédio da SSP (Secretaria de Segurança Pública), localizado na rua Voluntários da Pátria nº 1.358 (divisa dos bairros Centro Histórico e Floresta), próximo à Estação Rodoviária e ao Trensurb.

Até então, a força-tarefa em Porto Alegre ofertava quatro turmas por dia em CFCs (Centros de Formação de Condutores, as antigas “autoescolas”), que muitas vezes não podiam ser aproveitadas na totalidade – o motivo eram os protocolos de segurança do distanciamento controlado, que exige dois metros entre os candidatos.

Outras cidades

No Interior, a força-tarefa oferece cinco turmas por dia com 30 candidatos por turma, em regiões com maior demanda. Desde o final de agosto, já foram atendidas as regiões de Alegrete, Santo Ângelo, Santa Maria e Pelotas. No dia 5 de outubro, ela estará em Montenegro e, a partir do dia 13, no Litoral. As provas são aplicadas nos Centros de Formação de Condutores na modalidade impressa.

O DetranRS também ampliou a quantidade de vagas para provas teóricas eletrônicas nas regionais de Santa Maria e Caxias do Sul, além do Caff, em Porto Alegre. Reduzindo o tempo de prova de 1 hora para 45 minutos, foi possível oferecer duas turmas extras, totalizando seis por dia. A intenção é expandir a experiência para as regionais de Alegrete, Passo Fundo, Pelotas e Santo Ângelo.

Exames remotos

Além das provas impressas nos Centros de Formação de Condutores, o Detran-RS trabalha em um projeto-piloto de exames remotos. As provas são aplicadas na modalidade eletrônica nos CFCs, com acompanhamento remoto de um servidor do Departamento. Ao menos 12 centros já aderiram ao piloto e, hoje, são oferecidas 300 vagas semanais de exames teóricos na modalidade remota.

O diretor técnico da Autarquia, Fábio Pinheiro dos Santos, explica que as provas precisaram ser suspensas por mais de dois meses em razão da pandemia de Covid-19. No retorno, a turmas tiveram a capacidade reduzida para atender às medidas de distanciamento. “Isso nos deixou com um passivo enorme. Estamos buscando medidas criativas para minimizar os transtornos à população com os recursos de que dispomos”, disse.

Ampliação do prazo

O Detran-RS lembra ainda que o prazo de um ano para concluir o processo de habilitação está suspenso. Inicialmente, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aumentou esse prazo para 18 meses.

No dia 22 de setembro, porém, uma nova resolução interrompeu por tempo indeterminado a validade do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados). A regra se aplica tanto para os serviços em andamento quanto para os que vierem a ser abertos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul