Rio Grande do Sul Trecho da BR-290 é bloqueado para obras da nova ponte e BR-116 recebe sinalização

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Trecho da BR-116 que recebe nova sinalização. Foto: Reprodução Trecho da BR-116 que recebe nova sinalização. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir das 20h desta quinta-feira (1º) às 5h de sexta (2) estão previstos bloqueio e desvio no km 99 da BR-116/BR-290, em Porto Alegre. A alteração é necessária para a realização de serviços no viaduto que fará a ligação da rodovia com a Nova Ponte do Guaíba, informou o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Alem disso o órgão revitaliza sinalização do trecho metropolitano da BR-116/RS.

Bloqueio

O trânsito do sentido Porto Alegre-Eldorado do Sul será totalmente bloqueado e desviado para uma das pistas do sentido oposto. A operação contará com auxílio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o local estará devidamente sinalizado. Em caso de chuva e ventos fortes, a atividade será adiada.

Revitalização

O Dnit também realiza a revitalização da sinalização horizontal do trecho metropolitano da BR-116/RS. Os trabalhos estão programados para serem realizados até 10 de outubro, das 8h30 às 16h30. A pintura das faixas será realizada em 63 quilômetros da rodovia, em ambos os sentidos. As atividades acontecem em dois trechos localizados entre os municípios de Nova Petrópolis e Canoas.

Nos segmentos que compreendem as cidades de Picada Café e Morro Reuter, a sinalização será totalmente nova, uma vez que nestes pontos o pavimento da rodovia foi totalmente recuperado. Nos demais trechos, a equipe do Dnit irá fazer um reforço na pintura da sinalização devido ao desgaste do tempo.

O Dnit alerta que o local estará devidamente sinalizado com cones, placas indicativas e demais dispositivos para orientação e segurança dos trabalhadores e motoristas. Em caso de chuva, a ação será remarcada para outro dia.

Serão realizados serviços nos seguintes trechos da rodovia:

– km 184 ao km 232 – Nova Petrópolis a Ivoti;

– km 247 ao km 262 – São Leopoldo a Canoas.

