Bem-Estar Covid-19: Brasil tem 144 mil mortes e 4,84 milhões de casos acumulados

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Total de recuperados chega a 4,21 milhões. Foto: Andrea Rego Barros/Prefeitura de Recife

O boletim diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (1º), revela que o Brasil registrou 4.847.092 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 3% dos casos resultaram em morte (144.680); 10,1% dos pacientes estão em tratamento (489.640); e 86,9% dos brasileiros que contraíram Covid-19 estão recuperados (4.212.772). Nas últimas 24 horas, foram registrados 728 óbitos e 36.157 novos casos confirmados. As autoridades de saúde ainda investigam se outras 2.440 mortes foram provocadas por coronavírus.

SP se aproxima da marca de 1 milhão de casos do novo coronavírus

Passados pouco mais de sete meses da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o estado de São Paulo está perto de somar um milhão de casos acumulados do novo coronavírus. Até esta quinta, o Estado contabiliza 991.725 casos confirmados, sendo 6.097 deles computados nas últimas 24 horas. O total de mortes já soma 35.804, sendo que 182 delas foram contabilizadas de ontem para hoje.

Do total de casos diagnosticados, 856.453 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 108.508 delas após internação.

Há 9.086 pessoas internadas em todo o Estado em casos suspeitos ou confirmados do coronavírus, sendo que 3.919 delas estão em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de UTI (unidades de terapia intensiva) está em 44% no estado e em 42,7% na Grande São Paulo. O número de novas internações no estado está caindo há dez semanas consecutivas e a taxa de ocupação já é a mais baixa desde o início da pandemia.

Onde há mais casos de Covid-19 no Brasil

Os Estados com mais casos acumulados desde o início da pandemia são:

São Paulo = 991.725;

Bahia = 312.050;

Minas Gerais = 298.607;

Rio de Janeiro = 266.235;

Ceará = 241.684.

Onde há mais mortes por Covid-19 no Brasil

Os Estados com maior número de mortes são:

São Paulo = 35.804;

Rio de Janeiro = 18.567;

Ceará = 9.023;

Pernambuco = 8.279;

Minas Gerais = 7.436.

