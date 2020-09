Saúde O Dia Mundial do Coração conscientiza a população sobre os problemas cardiovasculares

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

No Brasil, 300 mil pessoas sofrem de infarto agudo do miocárdio a cada ano. (Foto: Reprodução)

Nesta terça-feira, dia 29 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Coração. Criado pela Federação Mundial do Coração (WHF – World Heart Federation), o objetivo é conscientizar a população quanto aos problemas cardiovasculares, fatores de risco para a doenças, e sobretudo incentivar a adoção de um estilo de vida mais saudável.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no mundo, atingindo 17,9 milhões de pessoas a cada ano. Em maio de 2012, os líderes mundiais assumiram o compromisso de reduzir a mortalidade global de doenças não transmissíveis em 25% até 2025. As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase metade de todos os óbitos desse rol de doenças não transmissíveis.

No Brasil, os números também são muito relevantes, segundo o Ministério da Saúde, em torno de 300 mil pessoas sofrem de infarto agudo do miocárdio a cada ano, sendo 30% desses casos, fatais.

As doenças cardiovasculares envolvem tanto o coração quanto os vasos sanguíneos, são elas: doença coronariana, doença cerebrovasculares, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, cardiopatia congênita, trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

Os principais fatores de risco, são: hipertensão, diabetes, dislipidemia, histórico familiar, estresse, tabagismo, uso de drogas ilícitas, obesidade, sedentarismo e doenças da tireoide. Sabe-se que controlando os fatores de risco, podemos reduzir essas mortes prematuras em média de 80%. Isso envolve mudanças nos hábitos de vida diária, melhorando sobretudo a qualidade de vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ainda, a prática de atividades físicas regularmente, juntamente com uma alimentação balanceada, com baixas concentrações de sódio e açúcar, além de exames regulares. Quando o diagnóstico é realizado precocemente as chances de tratamento e controle aumentam substancialmente, promovendo um aumento da expectativa de vida dessa população.

O Ministério da Saúde juntamente com o Hospital do Coração (Hcor) em 2018, elaboraram a Dieta Cardioprotetora Brasileira, que visa orientar a população quanto ao consumo adequado dos alimentos. A cartilha classifica os alimentos em cores, alimentos classificados com a cor verde devem ser consumidos em grande quantidade; os alimentos classificados em amarelo, devem ser consumidos de forma moderada; enquanto isso, os alimentos classificados em azul devem ser ingeridos em pequena quantidade e os alimentos classificados em vermelho devem ser evitados.

Mulheres

Sabemos que as mulheres costumam ser mais atentas à sua saúde e, de maneira geral, a principal preocupação está voltada ao aparelho reprodutor feminino. Porém, a saúde do coração pode e deve receber atenção especial já que, atualmente, as doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero.

De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares respondem por um terço das mortes no mundo, com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mulheres por dia. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina.

Especialistas recomendam que a primeira visita ao cardiologista deve acontecer por volta dos 30 anos e, para aquelas que possuem histórico familiar de doenças cardiovasculares, o acompanhamento deve até começar antes.

“Assim como na ginecologia, é fundamental que a as mulheres busquem acompanhamento regular de um cardiologista, que inclui cuidados preventivos simples, como aferir a pressão arterial, verificar o ritmo cardíaco e, eventualmente, solicitar exames laboratoriais e de imagem para garantir que tudo esteja bem”, explica o cardiologista Luciano Carneiro.

