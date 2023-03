Geral O domingo será de comemoração pelos 251 anos de Porto Alegre com uma série de atividades no Parque Farroupilha, a Redenção

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A partir das 14h, diversas secretarias e órgãos municipais estarão com ações voltadas à população da cidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Este domingo (26) será de comemoração pelos 251 anos de Porto Alegre e a prefeitura programou uma série de atividades no Parque Farroupilha, a Redenção. A partir das 14h, diversas secretarias e órgãos municipais estarão com ações voltadas às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Baile da Cidade

O tradicional Baile da Cidade está programado para este domingo, a partir das 18h, na Redenção. Comemorativo aos 251 anos de Porto Alegre, o evento será diferenciado, valorizando atrações representativas da diversidade cultural da capital dos gaúchos. DJs, hip hop, rap, tradicionalismo, rock e muito samba fazem parte de uma programação com a identidade musical e artística dos porto-alegrenses. A apresentação do encontro será de Edson Polako (Rádio 104 FM) e Jota Crom (Rádio Pampa).

Veja a Programação: 18h – Icea Malvina (hip hop e rap); 18h30 – CTG Gildo de Freitas; 19h – DJ Capú (Rádio Mix FM); 20h – Estado Maior da Restinga (vencedora do Carnaval de POA 2023); 21h – Espetáculo Asas de Um Sonho; 22h – Comunidade Nin – Jitsu; 23h15 – DJ Cabeção.

156 + POA

Servidores da Central de Atendimento ao Cidadão estarão orientando a população sobre como baixar nos celulares o aplicativo do 156 e quais serviços públicos podem ser acionados pelo 156 + Poa e 156 WhatsApp. Irão explicar como usar as mídias digitais do 156. Haverá também informações sobre a Carta de Serviços.

DMLU

No stand da Educação Ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) serão prestadas orientações sobre respeito do gerenciamento de resíduos, práticas de manejo e educação ambiental.

Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fará a ação de educação ambiental Eu cuido do lixo eu cuido da água, que faz parte do movimento A gente vive a gente cuida. Haverá exposição de caixa acrílica com o lixo coletado nas bocas de lobo e distribuição de ecobags.

Causa Animal

A Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Animal estará no parque aberto à visitação com uma equipe de técnicos e veterinários. Eles estarão explicando aos visitantes como irá funcionar o Castramóvel. Além disto, serão distribuídas as cartilhas infantis Vet Mirim, contendo informações sobre os cuidados e bem-estar animal.

Mobilidade Urbana

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) participará com ações de educação no trânsito, voltadas a crianças, idosos, adolescentes e motociclistas. Para o público infantil, será promovida a dinâmica da criança segura. O projeto Motociclista utilizará um simulador em vídeo e motocicleta no local para uma experiência de avaliação de riscos. Já o Museu do Vandalismo apresentará atos de vandalismo na sinalização e o custo para a cidade. O Azulito, mascote da EPTC, vai estar presente em algumas ações.

Segurança

Cerca de 40 agentes da Guarda Municipal farão patrulhamento ostensivo do evento. O ônibus que funciona como uma unidade móvel da corporação e do Centro Integrado de Controle (Ceic) também estará no local. A Equipe de Ações Preventivas e Comunitárias (EAPC) da Guarda Municipal permanecerá mobilizada em três equipamentos infláveis. A estrutura oferecerá entretenimento às crianças, por meio de brinquedos. Já a Diretoria-Geral de Fiscalização (DGF) e a Defesa Civil estarão presentes em suas unidades móveis.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde estará com a unidade móvel e duas tendas com serviços como vacinação bivalente contra Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. O serviço de vacinação será das 10h às 15h. As demais atividades da saúde seguem até as 16h. Entre as ações estão, orientações de prevenção sobre infecções sexualmente transmissíveis, oficina de plantas medicinais, distribuição de folders com informações, Oficina de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, com a oferta de reiki, auriculoterapia, yoga e aferição de sinais vitais. Também haverá mostra de serviços especializados do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, com informações de áreas como atendimento infanto-juvenil, teste do pezinho e assistência à gestante adolescente. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

