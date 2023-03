Geral Feira do Peixe de Porto Alegre será lançada neste domingo na Ilha da Pintada

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Feira ocorre em três pontos da cidade: de 3 a 7 de abril no Largo Glênio Peres e de 5 a 7 de abril na Restinga e Belém Novo. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Feira do Peixe - Bairro Restinga Local: Esplanada da Restinga Foto: Brayan Martins/ PMPA

Neste domingo (26), será lançada a 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre, parte da programação do aniversário da Capital. A solenidade ocorre às 12h na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada (av. Nossa Senhora da Boa Viagem, 1916).

A programação terá início às 10h, com a missa em homenagem aos pescadores. Haverá também concurso de pesca infantil, feira de quitutes e artesanato local e desfile das candidatas à rainha da Feira do Peixe, que serão premiadas durante o lançamento. A solenidade se encerra às 13h, dando início aos shows culturais com teatro, entre outros.

A Feira do Peixe é organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, por meio da Diretoria de Articulação Institucional, e tem como parceiros a Colônia Z5, a APPSUL e os Atacadistas de Pescados.

Em sua 243ª edição, será realizada em três pontos da cidade: de 3 a 7 de abril no Largo Glênio Peres e de 5 a 7 de abril na Restinga e no Belém Novo (Extremo-Sul). De acordo com o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, a tradição ganhou força acontecendo de forma descentralizada. “Realizaremos a 21ª Feira na Esplanada da Restinga e a 11ª de Belém novo, no Extremo-Sul, confirmando o protagonismo dos profissionais do pescado nesta tradicional festa da nossa cidade”, disse.

Capacitação

Os pescadores artesanais e expositores da participaram na terça-feira, 21, na Colônia Z-5, do Curso para o Desenvolvimento Econômico das Regiões Ilhas, Restinga e Extremo-Sul, com técnicas de manejo de alimentos. Os 150 integrantes receberam certificados assinados pelos presidentes da Colônia Z5, Gilmar Coelho, da APPSUL, Roberto Superti, do chefe do Escritório da Emater/RS, Luiz Paulo Vieira Ramos, e do secretário da SMGOV, Cassio Trogildo, e estão habilitados para participarem das Feiras do Peixe do Largo Glênio Peres, Esplanada da Restinga e Extremo-Sul.

Também auxiliaram na capacitação o diretor de Articulação Institucional, Djedah Lisboa, e o coordenador de Articulação dos Conselhos Municipais, Carlos Simões Filho. O curso ainda contou com a presença dos gestores das subprefeituras Ilhas, Restinga, Extremo-Sul e Centro, e dos representantes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsans), Milena Bittencourt. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

