Vacinação

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lançou nesta terça o “Vacinômetro”, ferramenta digital, desenvolvida em parceria com a Prodesp, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no Estado.

O “Vacinômetro” está disponível no portal do Governo de São Paulo e até a noite desta terça, às 21h24, o sistema indicava 8.470 vacinados no Estado.

A ferramenta será alimentada diretamente com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a covid-19. Para garantir ainda mais transparência ao processo de imunização, os posts dos perfis oficiais do Governo do Estado de São Paulo também irão repercutir, diariamente, o número de vacinados no Estado com base nos dados atualizados do “Vacinômetro”.