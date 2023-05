Notícias O ex-ministro da Justiça Anderson Torres deixa a prisão depois de quase 4 meses

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres deixa a prisão em Brasília. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres chegou em casa depois de deixar a prisão na noite desta quinta-feira (11). Torres estava preso havia quatro meses por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília.

A soltura ocorreu horas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a liberdade do ex-ministro, preso desde o dia 14 de janeiro no 19º batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal.

Na decisão, Moraes informou que não vê mais motivos para Torres continuar preso preventivamente. E que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade.

“A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de ANDERSON GUSTAVO TORRES servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas”, escreveu o ministro.

A defesa de Torres já vinha pedindo na Justiça a soltura do ex-ministro, alegando que a prisão preventiva não se justificava e que ele estava com agravamento das condições de saúde mental na prisão.

Para permitir a liberdade de Torres, o ministro determinou medidas cautelares que incluem: uso de tornozeleira eletrônica; proibição de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite e nos fins de semana; afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal; comparecimento semanal na Justiça; entrega do passaporte à Justiça e cancelamentos de todos os passaportes já emitidos para Torres ; suspensão de porte de armas de fogo, inclusive funcionais; proibição de uso de redes sociais; e proibição de comunicação com os demais investigados no caso.

“As razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres cessaram, pois a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade, com a efetiva realização de novas diligências policiais, que encontravam-se pendentes em 20/4/2023.”

Moraes destacou ainda que o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas vai levar Torres de volta à prisão.

Em nota, o advogado de Torres, Eumar Novacki, afirmou ter recebido a decisão “com serenidade”. “Recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder liberdade ao dr. Anderson Torres. A defesa reitera sua confiança na Justiça e seu respeito irrestrito ao Supremo Tribunal Federal. O maior interessado na apuração célere dos fatos é o próprio Anderson Torres”, diz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/o-ex-ministro-da-justica-anderson-torres-deixa-prisao-apos-4-meses-e-chega-em-casa/

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres deixa a prisão depois de quase 4 meses

2023-05-11