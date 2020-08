Mais um processo por assédio sexual foi aberto contra Harvey Weinstein. Segundo o site Page Six, uma mulher sob pseudônimo de Jane Doe acusa o ex-produtor de cinema de tê-la assediado ao longo de nove anos. A primeira agressão ocorreu no Festival de Cinema de Cannes em 2007, quando Doe tinha 22 anos e começava sua carreira como atriz.

No processo, Doe afirma que Weinstein a convidou para uma reunião de trabalho com ele e seu assistente em uma suíte do hotel em que ele estava hospedado. Quando o assistente deixou o quarto, o ex-produtor forçou Doe a massageá-lo, e tentou tirar as roupas dela.

A atriz conseguiu fugir da suíte, mas concordou em encontrá-lo outras duas vezes durante o festival de cinema. Na última vez em que eles se reuniram, Weinstein a estuprou.

Doe também alega que foi assediada pelo americano no Festival de Cinema de Toronto em 2014. “Quando [Doe] tentou lutar contra ele, Weinstein usou da sua força e do seu tamanho para segurá-la contra o chão”, diz o texto do processo.

Produtor de longas como ‘Pulp Fiction’ e ‘O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel’, Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual em março. Ele foi culpado de estuprar a ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006 e a ex-atriz Jessica Mann em 2013. Além disso, há pelo menos outras 36 acusações de assédio e agressão sexual contra ele.