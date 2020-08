Desconfie de vídeos que mostram cenas incomuns ou tenham legendas alarmistas. Áudios também podem ser facilmente retirados de contexto e são difíceis de identificar o verdadeiro autor. Foi o que aconteceu, por exemplo, com um áudio que circulou no WhatsApp com a informação de que havia centenas de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no Hospital Albert Einstein e milhares no Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo. A autora do áudio não se identificava na gravação. A informação, atribuída a uma empresa que presta serviço para unidades de saúde, era fake.

No caso dos vídeos, também é possível usar ferramentas que fazem buscas reversas na internet em busca do original. Quando o vídeo está publicado no Facebook, descubra o endereço clicando com o botão direito do mouse sobre o vídeo e na opção mostrar a URL do vídeo. Quando o vídeo está no WhatsApp, baixe uma versão no computador. O passo seguinte é submeter o vídeo a uma ferramenta de análise de imagens. É possível fazer isso colando a URL do vídeo na caixa de busca ou “subir” o vídeo salvo no computador diretamente na ferramenta.

Consulte as fontes

Atribuir um número ou uma informação a um órgão oficial ou a uma organização privada é fácil, mesmo seja que seja falso. Por isso, é necessário sempre checar as fontes. Muitos órgãos públicos apresentam dados em seus sites, o que facilita a pesquisa. Também é possível fazer uma busca online pelo nome de uma pessoa a quem se atribuiu uma informação. Assim, é possível comprovar se ela efetivamente existe, se trabalha na empresa envolvida, entre outras informações.