Tecnologia O Facebook removeu uma rede de contas falsas ligada a assessores de Bolsonaro e de seus filhos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Rede de contas na rede social teria sido usada para espalhar mensagens políticas de desinformação por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de dois de seus filhos. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O Facebook informou nesta quarta-feira (8) a suspensão de uma rede de contas na rede social que a empresa disse ter sido usada para espalhar mensagens políticas de desinformação por assessores do presidente Jair Bolsonaro e de dois de seus filhos.

Segundo a empresa, as contas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e com “comportamento inautêntico coordenado”. “Em cada um dos casos, as pessoas por trás da atividade coordenaram entre si e utilizaram contas falsas como parte central de suas operações para se ocultar, e é com base nessa violação de política que estamos agindo”, informou o Facebook.

Ainda segundo a empresa, “a maioria dessas redes que removemos hoje mirava audiências domésticas em seus próprios países e estava ligada a entidades comerciais e pessoas associadas a campanhas políticas ou gabinetes de políticos com mandato”.

No Brasil, foram removidas 35 contas, 14 Páginas e 1 Grupo no Facebook e 38 contas no Instagram que estavam envolvidas em comportamento inautêntico coordenado.

“Ainda que as pessoas por trás dessa atividade tentassem ocultar suas identidades e coordenação, nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas ao Partido Social Liberal (PSL) e a alguns dos funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro”, informou a empresa.

“Identificamos vários grupos com atividade conectada que utilizavam uma combinação de contas duplicadas e contas falsas – algumas das quais tinham sido detectadas e removidas por nossos sistemas automatizados – para evitar a aplicação de nossas políticas. A atividade incluiu a criação de pessoas fictícias fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e gerenciamento de Páginas fingindo ser veículos de notícias. Os conteúdos publicados eram sobre notícias e eventos locais, incluindo política e eleições, memes políticos, críticas à oposição política, organizações de mídia e jornalistas, e mais recentemente sobre a pandemia do coronavírus. Alguns conteúdos publicados por essa rede já tinham sido removidos por violação de nossos Padrões da Comunidade, incluindo por discurso de ódio”, diz o comunicado do Facebook.

As quatro redes distintas por violação da política contra a interferência estrangeira e comportamento inautêntico coordenado se originaram no Canadá e Equador, Brasil, Ucrânia e nos Estados Unidos. Centenas de outras contas foram removidas nestes e em outros países.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia