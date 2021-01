Sherwin disse também que os promotores estão investigando um “número significativo” de casos que podem estar ligados ao crime de sedição e conspiração – mas que invasão, furtos e até mesmo assassinato estão na mira dos investigadores.

Invasão

Um grupo de apoiadores do presidente Trump invadiu, na semana passada, a sede do Congresso americano em Washington durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória ao democrata Joe Biden.

Parlamentares e jornalistas que estavam no Capitólio relataram tiros dentro do prédio do Congresso. A sessão foi suspensa e militares da Guarda Nacional foram acionados para reforçar a segurança do edifício.