Porto Alegre Sebastião Melo visita bancada do PT na Câmara Municipal

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Preparação para vacina contra Covid-19 e melhorias em Educação e zeladoria estiveram na pauta de Melo. Foto: Alex Rocha/PMPA Preparação para vacina contra Covid-19 e melhorias em Educação e zeladoria estiveram na pauta de Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Sebastião Melo realizou mais uma reunião com vereadores nesta terça-feira (12), visitando a bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara Municipal. Na pauta, estiveram a preparação da Capital para receber e aplicar a vacina contra a Covid-19, melhorias na Educação e os problemas de zeladoria da cidade.

“Eu sempre dialoguei nesta Casa, como vereador, depois como deputado estadual, como vice-prefeito e, hoje, como prefeito. Eu tenho muito carinho pela bancada do PT e acho que a política requer isto. A gente quer encontrar soluções para melhorar a vida da cidade e das pessoas. Inclusive em temas aos quais temos olhares diferentes, mas o mesmo desejo”, disse Melo.

Sobre a pandemia, o prefeito destacou que Porto Alegre está preparada para vacinar a população contra a Covid-19 e já está em tratativas com o Exército sobre a logística para os imunizantes. Para a Educação, Melo defendeu a ampliação de repasses em contrapartida ao aumento dos indicadores do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Informou que enviará à Câmara projeto para contratação temporária de profissionais de limpeza e merendeiras, para possibilitar o retorno das aulas presenciais. Na zeladoria, reiterou a necessidade de mais cuidado no aspecto da cidade.

Melo também ressaltou a importância de a Câmara trabalhar em conjunto com a prefeitura para a melhoria da Capital. Nos próximos dias, serão enviados três projetos para apreciação dos vereadores: renovação da isenção da tarifa social do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), quebra do monopólio da Procempa e reforma da previdência.

O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo; o adjunto, Luciano Marcantonio; e o líder do governo na Câmara, Idenir Cecchim, também participaram da reunião. Na segunda-feira, o prefeito visitou a presidência do Legislativo Municipal e as bancadas do PSOL e PCdoB.

Nota da bancada

Após a reunião, a bancada do PT emitiu uma nota sobre o encontro, em que saúda a abertura de diálogo mas pontua discordâncias.

“Saudamos a abertura de diálogo e, também, a atitude da atual gestão em assumir algumas de nossas propostas como a recriação da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, bem como de uma estrutura para abrigar a causa animal. Votamos contrários ao conjunto dos projetos de reestruturação administrativa por entender que sobreposições a estruturas públicas existentes, como nos casos do Demhab, Dmae e Dmlu poderão ocasionar dificuldades agudas na gestão municipal”, diz a nota.

O texto também critica a condução da saúde.

“No tema da saúde pública, estamos espantados com a substituição da pauta da vacina para todos, como vêm fazendo outras prefeituras de capitais e da própria Região Metropolitana, pelo protocolo de institucionalização da distribuição do chamado “kit-covid” em unidades de saúde municipais. Todos sabemos que não há comprovação científica da sua eficácia, os efeitos colaterais podem prejudicar ainda mais a saúde dos pacientes e não serão estes medicamentos que garantirão a volta da normalidade social e econômica da cidade. A vacina e um plano municipal de imunização são fundamentais para tais feitos e Porto Alegre está muito atrasada com relação ao tema”, diz o texto, que também cobra testagem seriada de profissionais da saúde, de serviços essenciais, servidores municipais, pessoas idosas ou com comorbidades.

“Diante do avanço do número de casos positivos na cidade, não podemos pensar em flexibilizações e reaberturas sem garantir que esses públicos tenham acesso ao menos à testagem”, justifica a nota, que também abordou a situação de trabalhadores do Imef (Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família).

Do ponto de vista econômico, a bancada diz que “cidade vive uma gravíssima crise social, apenas em parte explicada pelos efeitos da pandemia” e elenca ações que espera da Prefeitura, como a valorização de micro e pequenos empreendimentos dos bairros e comunidades.

“São esses empreendimentos que movimentam significativamente a economia da cidade”, diz a nota, que conclui afirmando a contrariedade com a privatização, concessão ou extinção de bens, serviços e empresas públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre