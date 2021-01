Porto Alegre Secretaria da Cultura de Porto Alegre retoma atendimento em parte de seus espaços

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Visitação à Pinacoteca Ruben Berta ocorrerá mediante agendamento Foto: Cristine Rochol/PMPA Visitação à Pinacoteca Ruben Berta ocorrerá mediante agendamento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria da Cultura de Porto Alegre está retomando gradualmente o atendimento presencial em parte de seus espaços. O retorno das atividades ocorre após a publicação do Decreto 20.891, que estabelece protocolos sanitários gerais e setorizados de funcionamento de atividades para prevenção e enfrentamento do coronavírus.

Arquivo Histórico Moysés Vellinho

Atendimento presencial mediante agendamento, sendo um visitante no turno da manhã e um no turno da tarde

Atendimentos terças e quintas-feiras, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h

A higienização da sala de pesquisa ocorre das 12h às 13h30min

O pesquisador visitante deverá trazer e usar luvas e máscara

Informações e solicitações:

(51) 3289.8282 ou 3289.8278

arquivohistorico@smc.prefpoa.com.br

Centro de Documentação e Memória – Cinemateca Capitólio

Atendimento presencial mediante agendamento, limitação de uma pessoa por hora

Atendimentos segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 15h

Respeitando a agenda, intervalos mínimos de 15 minutos entre pesquisadores e usuários para higienização da sala de pesquisa

O pesquisador visitante deverá trazer luvas e máscara

Informações e agendamentos pelo e-mail pesquisacapitolio@gmail.com.

Centro Municipal de Cultura

Atendimento presencial mediante agendamento

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h

O visitante agendado deverá usar máscara

Informações e agendamentos:

cac@smc.prefpoa.com.br

(51) 3289-8054 (portaria)

Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães

Atendimento presencial mediante agendamento, limitado a uma pessoa por vez, sem acesso ao acervo. É necessário solicitar agendamento pelo e-mail bpmjguimaraes@gmail.com, indicando quais livros desejados para empréstimo. O prazo foi ampliado para 30 dias. Usuários sem cadastro podem realizá-lo por e-mail, enviando imagem de documento de identificação e comprovante de residência.

Os títulos podem ser consultados no catálogo on-line: pergamum.procempa.com.br.

Pinacoteca Ruben Berta

Visitação com agendamento ao Memorial viabilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e à exposição Acervo Dialogado.

É possível apreciar antigas fotografias, informações históricas, objetos de uso cotidiano e peças arqueológicas localizadas em escavações no antigo casarão (rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico).

Máximo de dois visitantes por vez

Horário de atendimento: terças e quintas-feiras, das 13h às 17h

Uso de máscara obrigatório

O distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas deverá ser respeitado

A higienização dos ambientes será feita regularmente pela equipe de limpeza

Agendamento prévio pelo e-mail acervo@portoalegre.rs.gov.br

Pinacoteca Aldo Locatelli

Atendimento presencial para pesquisa no acervo documental mediante agendamento prévio e visita às exposições Prêmio Aliança Francesa, Arte + Biografia – Tibério no Plural e Judith Fortes – 70 anos depois.

Horário e atendimento: das 13h30min às 17h, nas segundas, quartas e sextas-feiras

O pesquisador deverá trazer luvas e máscara de proteção

Será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos

O distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas deverá ser respeitado

A higienização dos ambientes será feita regularmente pela equipe de limpeza

Informações e agendamentos pelo e-mail acervo@portoalegre.rs.gov.br

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

Atendimento presencial para pesquisadores mediante agendamento

O pesquisador visitante deverá trazer e usar luvas e máscara

Agendamento através do e-mail museu@smc.prefpoa.com.br

Informações: (51) 3289.8275

Casa Torelly

Horário e atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h às 18h

Visitantes precisam utilizar máscara o tempo que permanecerem no local

Informações e agendamentos através do telefone (51) 3289.8038

