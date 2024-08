Ali Klemt O fenômeno Pablo Marçal

Por Ali Klemt | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Esqueça tudo que você aprendeu sobre campanha eleitoral! Pablo Marçal virou de cabeça para baixo tudo o que você podia imaginar dessas eleições.

A verdade é que… Estou obcecada com o fenômeno Pablo Marçal. O que ele está fazendo na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo é algo inédito. Um divisor de águas no formato de campanhas políticas. Um aprendizado intensivo de como funciona o mundo em tempos de redes sociais.

É preciso entender que estamos no auge da utilização das redes para divulgação de opiniões e fatos relevantes. A tv não detém mais o monopólio das notícias. Pelo contrário, o conteúdo espontâneo jorra da realidade. As pessoas, finalmente, entenderam o poder que suas vozes têm: sim, é possível “correr por fora” do sistema e fazer acontecer.

Eu já era fã do Pablo como profissional. É um “self made man” que cresceu através do meio digital e fez fortuna. Foi um dos pioneiros nisso. Só por isso, sua história já é digna de respeito.

Mas a minha admiração mesmo ele ganhou quando veio para o Rio Grande do Sul, no auge da tragédia das enchentes de maio. Muitos dirão que foi para se autopromover. Será? Será que, assim como eu e você, ele apenas não ajudou seres humanos em situação de calamidade? Eu ajudei por amor ao próximo. Por que ele também não pode ter tido o mesmo ímpeto?

“Ah! Mas quer se aparecer!”. E daí? Que apareça, mas que faça algo em prol da sociedade, ora!

Esses fatos, porém, se somam ao que mais me impressiona: a coragem desse homem de bater de frente com o sistema. De ser disruptivo. De falar verdades sem medo. Mesmo que beirem a falta de educação, mas sendo verdade. Afinal, Pablo Marçal diz o que muitos queriam dizer, e a sua popularidade é consequência disso.

E aí veio uma sucessão de eventos: a carteira de trabalho, a desistência dos debates pela oposição, a relação com Bolsonaro. Acompanhar as redes do Pablo Marçal é como assistir a um seriado! Isso sem contar a questão de estratégica de comunicação e imagem: o boné, o slogan, a postura, os posts. Definitivamente, não tem ninguém com uma visão tão global e estratégica dos nossos dias. Tenha bons cortes, sim, mas, sobretudo, seja autêntico.

Não bastasse a caminhada que vinha ascendente, ontem veio o “tiro de misericórdia”: a ordem de suspensão de suas contas nas redes sociais. Fico pensando como a oposição pode ter sido tão burra: acabaram de criar o mártir digital!

Esse dia foi O DIA. Ele só não vai virar o jogo porque o jogo já estava virando. Ele, agora, garante a vitória. Aguardem.

Não é o candidato ideal? Tudo bem. Mas, pelo menos, vemos uma onda de esperança pela frente. Mudança! Precisamos de mudança!

Pablo Marçal, só não ande de avião nem de helicóptero até as eleições, por favor! Mantenha-se vivo para seguir na luta. Ganhando ou perdendo, o legado está aí: você mudou a forma de fazer campanha, porque o público mudou, mas ninguém viu. Ou não quis ver.

O mundo mudou, gente.

(aliklemt@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ali Klemt

https://www.osul.com.br/o-fenomeno-pablo-marcal/

O fenômeno Pablo Marçal

2024-08-25