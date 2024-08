Colunistas Direção da Secretaria da Educação destaca projeto inovador do Laboratório de Comunicação em Capão da Canoa

Por Flavio Pereira | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O professor e jornalista Ângelo Gallardo, com o diretor-geral da Secretaria de Educação André Domingues, e o vice-presidente da Atricom, conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas. Foto: Arquivo pessoal O professor e jornalista Ângelo Gallardo, com o diretor-geral da Secretaria de Educação André Domingues, e o vice-presidente da Atricom, conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O projeto pioneiro do Laboratório de Comunicação “Luz, Câmera, Ação” desenvolvido pelo professor e jornalista Ângelo Gallardo, na Escola Estadual Luiz Moschetti de Capão da Canoa, foi apresentado à direção da Secretaria Estadual de Educação, e poderá se tornar o protótipo para uma proposta de dimensão estadual.

A possibilidade foi admitida pelo diretor-geral da Secretaria da Educação, André Domingues, ao receber o coordenador e idealizador do projeto, o professor e jornalista Ângelo Gallardo. O encontro aconteceu na última quinta-feira (22) em Porto Alegre.

André Domingues destacou a proposta inovadora, e anunciou que o Laboratório de Comunicação “Luz, Câmera, Ação” será avaliado pelas áreas técnicas da pasta, tendo em vista o seu potencial de inclusão e estimulo à criatividade dos alunos.

O diretor da Secretaria da Educação, durante a reunião com o professor Ângelo Gallardo, destacou a sua dedicação a essa proposta inovadora. Gallardo é professor de Geografia, Historia e sociologia, e também jornalista e radialista, com um reconhecido trabalho à frente da rede TV Litoral.

Após a reunião com o diretor-geral da SEDUC, o professor Ângelo Gallardo foi convidado a participar do ato de entrega pela ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, de cerca de mil mochilas e material escolar para a campanha Mochila Cheia, destinada a atender estudantes de escolas situadas em áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O material foi entregue pelo vice-presidente da ATRICOM, o conselheiro do Tribunal de Contas do RS, Cezar Miola.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/direcao-da-secretaria-da-educacao-destaca-projeto-inovador-do-laboratorio-de-comunicacao-em-capao-da-canoa/

Direção da Secretaria da Educação destaca projeto inovador do Laboratório de Comunicação em Capão da Canoa

2024-08-24