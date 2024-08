Flávio Pereira Cleber Benvegnú recebe o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sessão Solene de honra ao mérito ao jornalista Cleber Benvegnú. Foto: Ana Terra Firmino/CMPA Sessão Solene de honra ao mérito ao jornalista Cleber Benvegnú. (Foto: Ana Terra Firmino/CMPA) Foto: Ana Terra Firmino/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jornalista e empresário Cleber Benvegnú foi homenageado na sexta-feira (23) pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com o diploma de Honra ao Mérito. A honraria foi proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB) e a homenagem aconteceu no Plenário Ana Terra.

Idenir Cechin salientou que a Honra ao Mérito é concedida a pessoas que se distinguem por sua contribuição à sociedade de Porto Alegre e frisou a aprovação por unanimidade na Câmara. Cecchim falou sobre a trajetória profissional de Benvegnú de mais de 25 anos na área da comunicação política. “Cleber Benvegnú vive desde 1995 em Porto Alegre, cidade que hoje o homenageia e o homenageia por unanimidade”, complementou.

O vereador também apontou a competência profissional do homenageado na gestão da imagem de pessoas e organizações. “Esse é um trabalho que dignifica muito, cuidar da imagem das pessoas, cuidar da imagem das empresas, cuidar dos momentos difíceis que as empresas passam, cuidar dos momentos de crise”, mencionou.

Cleber Benvegnú, ao agradecer a homenagem, falou da emoção em estar recebendo a honraria. “Ser homenageado por esta cidade, pela Câmara de vereadores desta cidade, me remete ao que ela representa pra mim: um porto alegre”, definiu. “Aqui, eu atraquei ao deixar o meu ponto de partida: Casca, a minha terra”, completou. Benvegnú relembrou sua história profissional desde a chegada na Capital, entre seu trabalho em governos estaduais, como ghostwriter; a atuação no jornalismo opinativo em veículos de comunicação, os cargos exercidos de secretário estadual de Comunicação e da Casa Civil, além de seu retorno à iniciativa privada, como sócio-fundador da empresa Critério. “Foi sempre, meus amigos, mais suor do que genialidade, porque foi assim que eu aprendi em casa”, revelou.

Histórico

Cleber Benvegnú é jornalista e advogado, atualmente atua de forma integral na Comunicação – área em que possui mais de 25 anos de experiência. Também é empresário, sócio-fundador da Critério – Resultado em Opinião Pública, empresa de gestão de imagem, com sede em Porto Alegre. A empresa tem atuação na área de marketing político, geração de conteúdo e assessoria estratégica de comunicação. Benvegnú participou de mais de 40 campanhas eleitorais para governador, senador, prefeito, deputado e vereador, bem como de outras instituições relevantes, sindicatos e clubes de futebol. Também foi secretário de Estado de Comunicação e chefe da Casa Civil do Governo do Rio Grande do Sul. É articulista e palestrante de temas ligados à comunicação e à política.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/cleber-benvegnu-recebe-o-diploma-de-honra-ao-merito-da-camara-de-vereadores-de-porto-alegre/

Cleber Benvegnú recebe o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

2024-08-24