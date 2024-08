Colunistas Osmar Terra diz que Governo Federal só cumpriu 10% das promessas de ajuda ao RS

Por Flavio Pereira | 24 de agosto de 2024

Deputado federal Osmar Terra cobra mais efetividade no atendimento às demandas do Estado. (Foto: Divulgação/Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Osmar Terra (MDB), após avaliar objetivamente os dados disponíveis, denuncia que Governo Federal está sem coordenação e mesmo após reiteradas adaptações a medidas anunciadas, não consegue atender de forma adequada os agricultores e as vítimas das enxurradas de maio nas suas necessidades básicas:

– Mais de cem dias passaram desde a tragédia gaúcha e o Governo Federal não cumpriu 80% dos compromissos assumidos. A demora piora muito a situação dos desabrigados e dos agricultores. O deputado adverte que agora, o Governo demora para resolver, mas foi rápido para criar mais um Ministério, referindo-se ao Ministério da Reconstrução.

Em recente audiência pública com os líderes do agronegócio gaúcho e com muitas famílias que perderam tudo nas enxurradas Terra observou:

– Uma coisa que me chamou a atenção foi que, de todas as promessas do Governo Federal, rigorosamente só 10% foram cumpridas. O resto continua pendente, mais de cem dias depois da catástrofe. A quantidade de gente que não tem casa para voltar, a quantidade de agricultores que não têm como plantar é gigantesca. Nunca houve na história do Estado isso. E nós queremos que esses assuntos se resolvam”.

Rio Grande do Sul agora é o líder em inovação no Brasil

O CLP Brasil (Centro de Liderança Pública) revisou a apuração dos critérios que definem a nota dos Estados no ranking de competitividade. Com esta mudança, o Rio Grande do Sul é o estado líder em inovação no Brasil! O governador Eduardo Leite avalia que “essa posição reflete o investimento que o nosso governo tem feito para transformar o Rio Grande em referência internacional na área. Além de sediar o South Summit Brazil e multiplicar as bolsas de apoio à pesquisa, o governo vem batendo recordes de investimentos desde o Avançar na Inovação, em 2020.”

Números da ditadura “desagradável” da Venezuela

A Venezuela possui apenas um regime “desagradável” segundo Lula, atual dirigente do Brasil. Ontem, o Supremo Tribunal da Venezuela declarou Nicolas Maduro presidente e proibiu acesso às atas da eleição, passando ao mundo, o atestado da fraude.

A Venezuela vive uma crise humanitária, que levou 8 milhões de pessoas à “desagradável” necessidade de fugirem dos horrores da ditadura. O governo “desagradável” fraudou as eleições, e matou 27 pessoas que protestaram contra a fraude. E os principais líderes da oposição da Venezuela, hoje vivem a “desagradavel” situação de serem presos ou assassinado por vencerem as eleições.

Hamilton Mourão: “academia, parcela ponderável da imprensa, colegas e até instituições aplaudem esse circo de horrores”

Destaque na semana que se encerra, foi o pronunciamento do ex-vice-presidente da Republica, e atual senador Hamilton Mourão, analisando a divulgação de informações pela Folha de São Paulo, de bastidores da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando do interminável Inquérito das Fake News (INQ) 4781. Mourão comentou que “a recente divulgação pela imprensa nacional e internacional de um farto material que demonstram relações espúrias entre integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral é chocante lamentável e porque não dizer, criminosa, uma vez que escancarou-se para o mundo, o total desequilíbrio entre os poderes e a instrumentalização da autoridade constituída para empreender sagaz e continua perseguição politica a integrantes da oposição ao atual governo.”

O discurso de Mourão em dezembro de 2022

Mourão fez um mea culpa ao comentar o seu discurso no final de 2022, na condição de presidente em exercício, onde, pelo tom excessivamente conciliador, desagradou aos aliados do então presidente Jair Bolsonaro:

– Em meu discurso como presidente da República em exercício, em 31 de dezembro de 2022, buscando a pacificação nacional, enganei-me redondamente ao pensar e dizer que vivíamos em uma democracia pujante. Hoje vejo com clareza que os brasileiros vivem em um país que se diz democrático, mas que verdadeiramente, os direitos individuais mais elementares dos cidadãos, estão completamente à mercê das preferências subjetivas de uma poderosa autoridade de estado. A realidade é tão ingrata, que parte desse povo parece gostar dessa ignóbil pratica travestida de “tutela da democracia”. Sim, vemos a academia, parcela ponderável da imprensa, alguns de nossos colegas e até instituições aplaudindo esse circo de horrores onde a legalidade ajustada conforme interesses e imperativos do contexto desejado, por quem detém a caneta”, declarou.

As maiores queimadas da história e todos calados

Artistas, grande mídia, governo, todos calados diante da maior sequência de queimadas na Amazônia e no Pantanal dos últimos 19 anos. Nunca foi pela natureza.

* flaviopereira@pampa.com.br

