Cláudio Humberto Planalto ressuscita “regulamentação” das redes

Por Cláudio Humberto | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Palácio do Planalto acredita que a opinião pública mudou suficiente para desenterrar a ideia de ‘regulamentar’ redes sociais. Marqueteiros petistas querem surfar a “onda nacionalista” oriunda da indignação pela tarifa de 50% de Donald Trump sobre produtos brasileiros e tentam vender a lorota de que os alvos do projeto serão apenas as big techs, empresas donas das redes sociais nos EUA, e não o cidadão brasileiro.

Prioridade zero

Secretaria de Comunicação, Casa Civil, Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Lula já trabalham na nova versão do PL da Censura.

Pra ontem

A ideia de Lula e cia. é alinhar o que o governo tentava com o PL 2630 ao que já foi decidido pelo STF e apresentar o texto ainda este ano.

Tentou e falhou

O “PL da Censura” beirou votação em 2023. Relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP), sucumbiu à pressão pública e foi engavetado.

Perigo é o mesmo

O projeto anterior fracassou diante do risco de censura prévia sob desculpa de “cuidado” e a falta de definir: quem dirá o que é “fake”?

Governo bate novo recorde de gastos com viagens

Despesas do governo Lula (PT) com viagens em 2025 dispararam para R$764,5 milhões, até sexta (11). Segundo o Portal da Transparência, a administração petista torrou quase R$100 milhões em duas semanas, entre 27 de junho e 11 de julho. É o maior ritmo de gastos com passagens e – principalmente –diárias desde 2024, quando o governo gastou o maior valor da História com viagens: R$2,36 bilhões.

Na nossa conta

O governo do PT já distribuiu R$469 milhões em diárias aos seus funcionários. Outros R$291,3 milhões bancaram passagens aéreas.

Em dólar

O total de despesas do governo Lula com viagens internacionais em 2025 saltou para R$321,8 milhões, aponta a Transparência.

Tem muito mais

As despesas do governo com viagens não incluem os gastos de Lula, Janja, ministros de Estado e STF etc. com jatinhos da Força Aérea.

Trabalha!

A chapa esquentou entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI). O petista tomou as dores de Rui Costa (Casa Civil) e ouviu do senador o mesmo que o ministro: “vai trabalhar!”.

Invenção

É hoje (15) a reunião de conciliação, coisa que nem está prevista na Constituição Federal, no STF sobre a crise dos decretos do IOF. A chance de sair acordo entre governo e Congresso é perto de zero.

Urgência para depois

Ficou para meados de agosto a análise, no Senado Federal, de indicações do governo Lula (PT) para “agências reguladoras, tribunais superiores e conselhos nacionais”. Tudo após o recesso parlamentar.

Jabuticabeiro

Rogério Marinho (PL-RN) cobrou seriedade de Lula para negociar a crise após a tarifa imposta por Donald Trump. Para o senador, o petista perdeu o tom e “se esconde atrás de bravatas e jabuticabas”.

Buraco mais embaixo

Pode piorar o tarifaço de Donald Trump se o presidente americano aplicar tarifas secundárias a quem compra petróleo russo. O Brasil compra óleo diesel russo e corre risco de outra taxa, essa em 100%.

Outra ideia

Ligado que a diplomacia brasileira está longe dos seus melhores dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu abrir a própria frente de negociação com empresários e com os EUA.

Vai dar certo sim

Após a fundação do PT publicar charge chamando Donald Trump de “vagabundo”, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) alerta: “Eles estão incendiando o país, atacando a maior economia do planeta”.

Faça as contas

O Comissário Europeu do Comércio, Maros Sefcovic, espécie de ministro do comércio da União Europeia, avisou que tarifas de 30% impossibilitam o comércio com os EUA. Não comentou tarifa de 50%.

Pergunta na filosofia

Existe reciprocidade entre desiguais?

PODER SEM PUDOR

Bilu, muito prazer

Apressado, deputado potiguar desceu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, e disse logo o destino ao taxista: “⁠Por favor, Hotel Zero Quilômetro”. O motorista retrucou: “não tem esse hotel, aqui, senhor”. “⁠Tem, sim, senhor. É em frente ao Hotel Ambassador”, insistiu o político. “Ah, na Senador Dantas?”, perguntou o chofer. “⁠Não, senhor. Sou deputado Antônio Bilu, de Natal. Muito prazer”.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/planalto-ressuscita-regulamentacao-das-redes/

Planalto ressuscita “regulamentação” das redes

2025-07-15