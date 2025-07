Colunistas Osmar Terra diz que marketing contra Donald Trump “é o último cartucho de Lula para tentar deter a queda”

Por Flavio Pereira | 15 de julho de 2025

Para Osmar Terra, "Lula busca um inimigo externo para desviar a atenção e buscar recuperar um resto de popularidade". (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Osmar Terra considera que o uso, pelo governo, do tarifaço do presidente Donald Trump “é o último cartucho de Lula para tentar deter a queda. Atolado num desastre da economia, gestado por ele mesmo, gastando muito mais do que arrecada, com a inflação crescendo, juros explodindo, o povo comprando cada vez menos comida e insegurança geral. Sem falar nos 40 ministérios e no seu isolamento político”.

Osmar Terra avalia que “Lula busca um inimigo externo para desviar a atenção e buscar recuperar um resto de popularidade com suas infindáveis narrativas vazias”. O deputado comenta que Lula sabia que cedo ou tarde Trump iria cobrar do Brasil mais respeito às parcerias históricas, à liberdade de opinião e o fim da perseguição política ao maior líder da oposição, Jair Bolsonaro:

“A velha tática surrada de desviar a atenção do desastre interno, fabricando um inimigo externo. Trump, após aguentar muitos desaforos de Lula, naturalmente reagiu aos discursos pró-terrorismo e antiamericanistas de Lula, tomando as medidas econômicas que pode usar para pressionar e negociar acordos não só econômicos, como vem fazendo com outros países do mundo. Lula pode até esbravejar e até posar de mocinho, mas se não sentar para negociar, como outros países já fizeram, inclusive a China, será o único responsável pelas perdas das empresas brasileiras e de seus empregos”, afirma Osmar Terra.

Prefeito diz que Bibo Nunes é o recordista de emendas para a Saúde em Canoas

O prefeito Airton Souza (PL) reconheceu ontem que o deputado Bibo Nunes (PL) é o recordista de emendas parlamentares para a Saúde de Canoas.

Segundo o prefeito, até agora Bibo Nunes já indicou R$ 4,5 milhões em emendas específicas para a Saúde do município.

Deputado Dr. Thiago Duarte diz que União deve R$ 1 bilhão em repasses para a Saúde

O deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil) desafiou o governo federal “a repassar o valor integral do SUS para os hospitais do Rio Grande do Sul”.

O deputado explica que o SUS é tripartite, ou seja, é financiado pela União, Estados e municípios em gestão plena.

“Atualmente, o governo federal repassa apenas 8,6% dos procedimentos, quando por lei deveria repassar 10,6%. Essa diferença de 2% equivale a R$ 1 bilhão, que poderia ajudar a rede hospitalar gaúcha. Já cobrei da bancada de oposição na Assembleia Legislativa e até agora não obtive resposta desse desafio”, afirma Thiago Duarte.

Decreto parcela dívidas de ICMS, IPVA e ITCD em até 145 meses

Inspirado em projeto do deputado Marcus Vinicius (PP) aprovado pela Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite anunciou ontem o lançamento de editais, permitindo a quitação de dívidas com impostos como ICMS, IPVA e ITCD, além de taxas e dívidas não tributárias, inclusive as que estão sendo discutidas na Justiça, com redução de multas e juros, parcelamento em até 145 meses e a possibilidade do uso de precatórios.

Deputado Marcus Vinicius: “Nossa meta é auxiliar até 90 mil empresas e 100 mil famílias”

O deputado Marcus Vinicius explica que “nossa meta é auxiliar até 90 mil empresas e 100 mil famílias”. O programa abre renegociações de dívidas ativas com condições exclusivas:

* descontos de até 70% em multas e juros,

* opções de parcelamento facilitado,

* uso de precatórios e créditos tributários.

Lula cobra “firmeza e sobriedade” dos negociadores da tarifa com os EUA

Segundo a CNN, o governo Lula está trabalhando com cenários de negociações com os Estados Unidos. Lula pode pedir redução das tarifas de 50% para 30% ou o adiamento da aplicação da nova tarifa, que entrará em vigor a partir de 1º de agosto, por 60 ou 90 dias. Outra proposta seria a criação de cotas para exportação para, pelo menos, café e laranja. Lula teria instruído a equipe ministerial do governo que as negociações com os EUA devem ser pautadas por “firmeza” e “sobriedade”.

CNJ determina abertura de consultas à Central de Escrituras e Procurações

Em nota encaminhada a esta coluna, o Colégio Notarial do Brasil informa que “um dos grandes gargalos do sistema judicial brasileiro começou a ser resolvido a partir desta segunda-feira (14) com a abertura oficial de consultas públicas à Central de Escrituras e Procurações (CEP), base de dados que reúne mais de 95 milhões atos (41 milhões de escrituras e 54 milhões procurações) atos realizados em Cartórios de Notas de todo o país, permitindo a cidadãos, advogados, empresas e credores localizar a existência de bens em nome de devedores, fortalecendo o combate à ocultação patrimonial e contribuindo para a recuperação de ativos.

A abertura de consultas e solicitações de certidões da Central, administrada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) – entidade que reúne os Cartórios de Notas do país – foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e permitirá que credores que frequentemente enfrentam dificuldades em localizar bens penhoráveis em nome dos devedores – inclusive de pensão alimentícia –, possam encontrar patrimônios para satisfação de dívidas, evitando o prolongamento de processos e a satisfação do crédito devido.”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

