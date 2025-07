Colunistas Ruídos no diálogo com a direção do União Brasil

Por Flavio Pereira | 2 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A debandada do União Brasil tem muito a ver com a afinidade com o governador Eduardo Leite. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A debandada do União Brasil tem muito a ver com a afinidade com o governador Eduardo Leite, mas especialmente pela dificuldade da bancada em dialogar com o atual presidente da sigla no estado, o deputado Luiz Carlos Busato.

Republicanos também terá sete deputados

Outra bancada na Assembleia Legislativa que terá um aumento de cadeiras será o Republicanos. Atualmente com cinco cadeiras, o partido prepara-se para receber os deputados Elizandro Sabino (PRD) e Airton Lima (Podemos).

Eduardo Leite vai ao TCE pedir que seja mantida licitação para o dique de Eldorado do Sul

O governador Eduardo Leite fez ontem um movimento importante ao visitar o Tribunal de Contas do Estado para pedir pessoalmente a revisão da decisão que suspendeu a licitação para atualizar o projeto do dique de Eldorado do Sul. A licitação foi suspensa pelo conselheiro Estilac Xavier, com quem o governador reuniu-se ontem.

A procuradoria-geral do Estado apresentou um recurso de agravo à decisão que suspendeu o processo. A demora na contratação do projeto do dique de Eldorado do Sul expõe a população a riscos em razão da fragilidade do sistema de proteção contra enchentes.

Em nota oficial, a oposição afirma que a judicialização da questão do IOF “é afronta inaceitável ao Poder Legislativo”

Em nota oficial, cuja cópia foi encaminhada a esta coluna, a liderança da oposição na Câmara dos Deputados se posiciona em relação à decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deliberação soberana da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que sustou o aumento do IOF.

Segundo a nota assinada pelo líder da oposição, deputado Luciano Zucco (PL), “é uma afronta inaceitável ao Poder Legislativo e um grave atentado à democracia. Trata-se de mais uma tentativa autoritária do governo Lula de judicializar um tema eminentemente político, tentando impor pela força do Judiciário aquilo que perdeu no voto, de forma ampla e transparente, dentro da Casa do Povo. Ao fazer isso, o governo declara guerra ao Congresso Nacional. O Projeto de Decreto Legislativo aprovado é absolutamente constitucional. Ele susta os efeitos de um decreto presidencial flagrantemente inconstitucional. O IOF é um tributo de natureza regulatória, e não arrecadatória”.

A nota afirma ainda:

“A resposta será firme. O Congresso saberá reagir à altura. O povo brasileiro não aguenta mais ser punido com mais impostos enquanto o governo insiste em dividir o país, governar na base do confronto e mentir para a população. A democracia exige respeito entre os Poderes”, e é isso que o presidente Lula e sua equipe estão, mais uma vez, violando deliberadamente.”

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/eduardo-leite-vai-ao-tce-pedir-que-seja-mantida-licitacao-para-o-dique-de-eldorado-do-sul/

Ruídos no diálogo com a direção do União Brasil

2025-07-02