Por Flavio Pereira | 4 de abril de 2025

Ao lado do Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o vice-governador Gabriel Souza criticou a falta de investimentos da Rumo Logística no setor ferroviário. (Foto: Arquivo pessoal)

“Desafio a Rumo Logística (concessionária da malha ferroviária em território gaúcho) provar que temos apenas 3 a 4 milhões de toneladas de demanda de carga por ano”, afirmou o vice-governador, Gabriel Souza, que liderou ontem, uma reunião da Câmara Temática sobre Infraestrutura no Conselho do Plano Rio Grande para tratar desse setor. Com base em um estudo contratado pelo governo gaúcho, Gabriel Souza afirma que o Rio Grande do Sul perdeu metade da sua capacidade de transporte por ferrovia desde 2006, depois que a Rumo Logística assumiu concessão da malha ferroviária do estado.

Para o vice-governador, falta de investimentos nas ferrovias diminui demanda de carga

O estudo contratado pelo governo, revelou queda de 50% na quantidade de cargas transportadas desde 2006 e possibilidade de 22% de economia no frete. “Precisamos de uma ferrovia moderna, eficiente e que ajude a impulsionar nossa economia, porque sem trem, aumenta o custo do frete”, afirma ele. O vice-governador apresentou dados que mostram a precariedade do sistema de transporte ferroviário no estado, uma concessão federal:

“Caiu pela metade a movimentação de cargas, não existe mais a movimentação de cargas. Infelizmente os números que a empresa tem apresentado não são compatíveis com a verdade. Há uma ausência completa de investimentos, e isso diminui a demanda de carga. O setor ferroviário vai de mal a pior no estado”, afirma Gabriel Souza.

Banco Master preparado para embate jurídico

O Banco Master, que vinha encontrando dificuldades para uma polêmica venda bilionária de parte das suas operações, encontrou o BRB, banco estatal de Brasília, disposto ao negócio. O Ministério Publico abriu uma investigação criminal no Distrito Federal. O Master contratou para representá-lo judicialmente, o escritório Barci de Moraes, onde trabalham a mulher e dois filhos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, informa a jornalista Malu Gaspar, de O Globo. O BRB pretende comprar 58% das ações do Baco Master, por aproximadamente R$ 2 bilhões.

Deputado Lucas Redecker defende inclusão do financiamento dos produtores gaúchos no Fundo Social do pré-sal

O deputado federal Lucas Redecker (PSDB) destacou ontem na tribuna da Câmara que “é que importante frisar que, quando se trata de adimplência, segundo avaliação que fez a Serasa, os melhores pagadores, dentre os agricultores de todos os Estados brasileiros, são os produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós buscamos crédito para trabalhar, porque não adianta pagarmos apenas as nossas dívidas.” Redecker lembrou que o estado enfrenta uma severa estiagem, e que “agora nós temos que buscar financiamento para a próxima safra. O produtor está ficando doente, o produtor não sabe mais o que fazer, ele está perdido.”

Lucas Redecker pediu atenção para uma alternativa surgida de um encontro com lideranças políticas e do agro no Rio Grande do Sul

“Há uma proposta que foi encaminhada pelo Governo do Estado, que é muito importante, para que nós possamos incluir no Fundo Social do pré-sal o financiamento dos produtores gaúchos. Temos um Fundo Social do pré-sal gigantesco e precisamos fazer a inclusão para conseguirmos recuperar a produção dos agricultores gaúchos, para voltarmos a ter um PIB maior no Estado do Rio Grande do Sul e para oferecermos aos produtores gaúchos o socorro que não tem vindo do Governo Federal.”

Glauber Braga do PSOL, a um passo da cassação

Acostumado a agredir e ofender sem limites seus adversários, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) agora é vítima do próprio veneno, e está a um passo da cassação. Na última quarta-feira (2), o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), relator de representação contra Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho de Ética da Câmara, votou a favor da cassação do mandato do colega. Há um sentimento de que o plenário aprove a cassação.

Após o relator apresentar seu parecer, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), pediu vista do processo – mais tempo para análise – do processo, que deve ser retomado somente na próxima semana.

Em abril de 2024, Glauber e um influenciador do Movimento Brasil Livre (MBL), identificado como Gabriel Costenaro, discutiram dentro da Câmara. Na ocasião, o deputado expulsou Costenaro do prédio com empurrões e chutes e fez ameaças caso ele resolvesse retornar ao prédio da Câmara.

Investimento de quase R$ 20 milhões em Encruzilhada do Sul projeta exportações para Europa e América do Norte

O repertório de boas notícias em Encruzilhada do Sul parece interminável: a economia terá um novo fôlego com a instalação da quarta empresa em seu Distrito Industrial. A previsão é de que os investimentos no município do Vale do Rio Pardo cheguem a quase R$ 20 milhões, além de uma geração de 150 empregos diretos só nos primeiros anos de operação. Neste momento, o start para a nova unidade depende da autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas a expectativa do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Alessandro Mendes Silveira, é que os trabalhos de construção tenham início até setembro, com operação prevista para abril de 2026. A nova unidade da catarinense Hickmann Serviços Internacionais Ltda., será especializada na exportação de produtos sólidos de madeira de pinus, incluindo painéis e artefatos derivados, com alto valor agregado. Com essa expansão, a empresa projeta alavancar as exportações para a Europa (França, Itália), além de ampliar as vendas para a América do Norte (Estados Unidos e Caribe).

