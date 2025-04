Colunistas Em movimentada sessão de autógrafos, Rodrigo Lorenzoni lança, em Porto Alegre, o livro “Liberdade Ameaçada”

Por Flavio Pereira | 4 de abril de 2025

A vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, na sessão de autógrafos com o coordenador do livro, deputado Rodrigo Lorenzoni Foto: Arquivo pessoal A vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, na sessão de autógrafos com o coordenador do livro, deputado Rodrigo Lorenzoni. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

Foi lançado na quinta-feira (3), na Livraria Santos, em Porto Alegre, o livro Liberdade Ameaçada, de Rodrigo Lorenzoni, com textos de 12 autores sobre o avanço contra as liberdades no Brasil.

Participaram da sessão de autógrafos, além do deputado Rodrigo Lorenzoni, que é lider do PL na Assembleia gaúcha, Eduarda Campopiano, Paulo Kogos, Gustavo Lopes, Marco Antônio Costa e Guilherme Baumhardt, autores de artigos.

O evento atraiu centenas de pessoas, entre lideranças políticas, e apoiadores das propostas defendidas pelos autores. O presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini antecipou seu retorno de Brasília para participar do evento.

Rodrigo, ao receber na sessão de autógrafos também a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, com quem gravou um vídeo, afirmou que o livro “Liberdade Ameaçada” “chega em um momento muito importante, expõe fatos à luz da verdade e possibilita que as pessoas fiquem mais vigilantes e ativas politicamente, mais atentas para as próximas eleições, mais engajadas na sociedade e nos movimentos que defendem as ideias e as causas que precisam ser defendidas, porque garantem a nossa liberdade”.

