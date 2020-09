Brasil O filho “Zero-4” de Bolsonaro não descarta possível entrada na política

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Jair Renan, 22 anos, já foi banido de rede social por ironizar o coronavírus. (Foto: Reprodução)

Com 22 anos e conhecido informalmente como “Zero-4”, o mais novo dos filhos homens do presidente Jair Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de investir em uma carreira política. Ao ser questionado por seus seguidores no Instagram se tinha interesse entrar para a atividade na qual praticamente toda a sua família está envolvida, Jair Renan Bolsonaro respondeu: “Talvez”.

Ele fruto do relacionamento com a assessora parlamentar Ana Cristina Valle, segunda esposa do presidente. Ele tem como irmãos mais velhos o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos, além da caçula do clã, a menina Laura, de 9 anos, cuja mãe é a atual primeira-dama do País, Michele Bolsonaro.

Renan esteve em Brasília na semana passada, quando se reuniu com o secretário especial da Cultura, Mário Frias, para discutir o futuro dos jogos eletrônicos on-line no Brasil, área em que pretende atuar como empreendedor.

Em agosto, o “Zero-4” apresentou sintomas leves de coronavírus, tais como perda de olfato, e o contágio foi confirmado por um teste. Meses antes, bem ao estilo do pai, ele havia ironizado a pandemia durante uma “live” (transmissão ao vivo na internet).

Ele chegou a insinuar na ocasião que já havia sido contaminado anteriormente, mas a informação não foi confirmada. Em um outro vídeo, também afirmou que a Covid não passava de “fake-news” para controlar as vidas dos cidadãos.

“Que pandemia, ‘mano’?”, questionou. “Isso aí é história da mídia para trancar vocês em casa e achar que o mundo tá acabando. É só uma gripezinha, irmão. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando… Quer dizer, prefiro morrer transando que tossindo”, atrapalhou-se. Após a repercussão negativa da fala, o quarto dos cinco filhos do presidente foi banido da rede social Twitch.

Em março de 2019 (primeiro ano de gestão do pai no Palácio do Planalto), ele já havia protagonizado outra polêmica virtual. Até então raramente visto em público, ele publicou no Instagram fotos e vídeos em que aparecia treinando tiro em uma academia de uso privativo da PF (Polícia Federal).

Nas imagens, ele manuseava um fuzil e efetuava disparos com uma metralhadora. “Pô, ficou bonita essa rajada aí!”, elogia um professor. Em outra foto, o comentário do próprio Jair Renan: “A arma-de-fogo, além de defender a sua vida, defende a liberdade de um povo”. Em meio à repercussões negativas, o post acabou apagado de sua conta.

