Rio Grande do Sul Identificados os três assaltantes mortos em confronto com a Brigada após ataque a uma agência do Sicredi no Litoral

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um dos criminosos havia escapado de tentativa de execução em 2018. (Foto: Divulgação/BM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IGP (Instituto-Geral de Perícias) do Rio Grande do Sul já identificou todos os três homens mortos durante confronto com a BM (Brigada Militar) após assaltarem uma agência do banco Sicredi e fazerem quatro reféns na cidade de Itati (Litoral Norte), na sexta-feira (11). São eles: Dejair Reis, 46 anos, Rodrigo Sena de Campos, de idade não informada, e Alex Tubiana, 29 anos.

Todos eles tinham extensa ficha criminal e eram considerados de alta periculosidade. Tubiana, de acordo com informações da Polícia Civil, havia escapado de uma execução em novembro de 2018. Na ocasião, criminosos rivais invadiram um dos quartos do Hospital Centenário, em São Leopoldo (Vale do Sinos) e, por engano, acabaram matando a tiros um jovem de 19 anos que se recuperava de acidente com motocicleta – o caso comoveu a opinião pública.

O erro por parte dos responsáveis pelo ataque foi atribuído pela investigação ao fato de que Tubiana – que havia sido baleado em confronto com outro homem – ocupava um leito ao lado do outro rapaz, mas acabou transferido para outra ala do hospital, confundindo assim os homens encarregados de matar o rival.

Afogamento

Na manhã deste sábado (12), bombeiros retiraram do arroio Feijó (afluente do rio Gravataí), no bairro Umbu, em Alvorada (Região Metropolitana) o corpo do menino Nicolas Ribeiro, 10 anos, desaparecido na água havia uma semana, após se afogar.

Conforme relatos de testemunhas, o garoto brincava com um irmão na tarde de domingo (6), quando decidiu lavar os pés na água do arroio. Até mesmo um drone especial foi utilizado na tentativa de encontrá-lo. A localização, a 1 quilômetro do ponto onde ele foi visto com vida pela última vez, contou com a ajuda de familiares e vizinhos da criança.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul