Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Apresentação do cantor Serginho Moah servirá para avaliar protocolos sanitários. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A simulação de um show do cantor Serginho Moah servirá, às 18h deste domingo (13), como segundo evento-teste para uma possível retomada das atividades do segmento em Porto Alegre, em meio à pandemia de coronavírus. O local escolhido é o Auditório Araújo Vianna, localizado junto ao Parque da Redenção (bairro Bom Fim) e um dos mais tradicionais espaços para desse tipo na capital gaúcha.

Organizada por empresários do setor cultural com o apoio da prefeitura e de outras entidades, a atividade contará com a presença de até 400 convidados, além de autoridades e repórteres.

O objetivo é treinar os profissionais e verificar a aplicação de protocolos sanitários contra o contágio, tais como distanciamento mínimo entre os integrantes da plateia, uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e álcool-gel, medição de temperatura e dinâmica de entrada e saída do público em grupos, para que não haja aglomeração.

Equipes de secretarias municipais como a SMDE (Desenvolvimento Econômico) e SMS (Saúde) acompanharão a montagem e demais processos, a fim de verificar o cumprimento das regras estabelecidas. “Nossa intenção é flexibilizar as atividades econômicas, desde que o processo seja seguro”, ressalta a prefeitura. “Temos esperança de que, com o engajamento de todos, em breve possamos publicarmos novos decretos.”

Primeiro exercício

O primeiro treinamento foi realizado na sexta-feira (11), tendo como palco a sede da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), no bairro Sarandi (Zona Norte). Em vez de um show, a iniciativa abrangeu um evento combinando paralelamente palestra com feira de negócios.

Esse tipo de exercício vinha sendo reivindicado há pelo menos dois meses por representantes do segmento, um dos mais afetados pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus. Salvo por realizações pontuais e à distância (festas on-line, por exemplo), a paralisação já chega a seis meses.

A simulação na Fiergs foi coordenadoa pelo Convention Bureau, entidade que desde maio vem trabalhando em busca de uma retomada gradual e responsável do setor, com adoção de normas que garantam a saúde e a segurança dos participantes.

Já a organização foi de responsabilidade da Associação Brasileira das Empresas de Eventos com o apoio da União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, da Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos e de várias outras entidades do setor e dezenas de empresas, artistas e fornecedores.

“São necessários alguns ajustes e melhorias nos protocolos, mas o evento-teste agradou e correspondeu às expectativas, observou a idealizadora, a consultora Vaniza Schuler. “Já é possível planejar o retorno das atividades.”

Esse tipo de evento-teste já foi promovido recentemente nas cidades de Bento Gonçalves e Gramado (Serra Gaúcha), contando com a adesão de entidades, prefeituras e dos Conventions Bureaus locais.

(Marcello Campos)

