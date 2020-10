Magazine O fim do relacionamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita vira música

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Canção tem coautoria de Henrique Casttro, um dos maiores hitmakers sertanejos da atualidade. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Henrique Casttro, Robbson Ribeiro e Elvis Elan em poucas horas se inspiraram no término do relacionamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita e escreveram uma música em homenagem ao ex-casal.

Henrique Casttro, também cantor, é considerado um dos maiores compositores sertanejos da atualidade e atualmente está com dois hits, Liberdade Provisória e Na Cama Que Eu Paguei, nas paradas de sucesso. Ele empresta voz à música Casal Referência. A música fala de um casal que precisava parecer perfeito, mas que no fundo brigava como todos.

Sertanejo no Brasil

Uma pesquisa realizada por Crowley e Kantar Ibope aponta que a música sertaneja lidera, em 2020, o volume de execuções em rádios. No Spotify, 48 das 100 músicas mais tocadas no Brasil na semana de 24 de agosto de 2020 eram sertanejas.

Jornalistas e artistas consagrados do rock nacional e da MPB viam “breguice” no sertanejo. Acadêmicos demoraram a estudá-lo. Criticados pelo distanciamento do “sertanejo-raiz”, cantores invadiram as grandes cidades pelos radinhos de pilha da classe trabalhadora nos anos 1970, e aos poucos tomaram o país.

Segundo o paranaense Gesoaldo Júnior, a música sertaneja movimenta anualmente dezenas de bilhões de reais entre bilheterias de shows, cachês de artistas e patrocínios de eventos. Júnior é criador da Exponeja, encontro de economia criativa do setor. “Nas casas noturnas e botecos do Brasil afora, estimamos que 90% da grade musical seja ocupada pelo gênero.” Diante de números astronômicos, a pergunta é: como foi que esse domínio se instalou, mudou a cultura de massas no Brasil e permanece em alta por tanto tempo?

Uma grande virada do gênero veio com o sertanejo universitário de César Menotti & Fabiano, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba e Jorge & Mateus, por volta de 2010, na transição para os formatos digitais no mercado da música.

Surgidos nos bares frequentados pelos universitários de Campo Grande (MS), eles revalorizaram a estética acústica, com violões de aço, sanfonas e metais, e iniciaram a mistura com estilos como o pop, o arrocha, o forró e o funk carioca.

Elemento padrão é a energia da gravação de CDs e DVDs ao vivo, com fãs batendo palmas e tudo. Em compensação, o sucesso tornou-se efêmero e há grande volume de lançamentos, aumentando a competição entre os artistas, que embarcam em verdadeiras linhas de produção de hits.

