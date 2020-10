Geral Polícia de Santa Catarina apreende mais de três toneladas de maconha em 24 horas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Houve a atuação de um cão farejador da Polícia Civil nas buscas. (Foto: Divulgação/PC-SC)

Três apreensões feitas pela polícia de Santa Catarina na sexta-feira (9) resultaram na apreensão de mais de 3 toneladas de maconha em menos de 24 horas. A Polícia Civil apreendeu uma carga com 2,5 toneladas de maconha por volta das 6h de sexta-feira, em Criciúma, no Sul do Estado. A ação é resultado de uma investigação da Delegacia de Polícia da Comarca de Içara. Uma pessoa foi presa. Houve a atuação do cão do NOC (Núcleo de Operações com Cães) da Polícia Civil nas buscas.

“Tínhamos uma investigação em andamento a respeito do tráfico de drogas na região de Criciúma. Na data de hoje demos cumprimento a mandados de busca e apreensão e tivemos êxito em apreender essa carga”, relatou o delegado Rafael Iasco. A carga estava em uma casa próximo a um condomínio. Também foi apreendida uma máquina de contar dinheiro. Foram apreendidos ao total nesta ação 2.591,780 quilos de maconha.

À tarde, em uma nova ação da Polícia Civil, desta vez em conjunto com a PM (Polícia Militar), foi apreendido um outro carregamento de maconha. Foi em Içara, em uma casa que estaria abandonada. Não havia ninguém no local. A pesagem indicou a apreensão de 890,640 quilos de maconha. Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão e houve o auxílio do cão da Polícia Civil para a localização do entorpecente.

Após a suspeita do armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, o Poder Judiciário deferiu um mandado de busca e apreensão em uma residência. Os agentes entraram no local e, por volta das 13h, encontraram os pacotes. O dono da casa foi identificado e será investigado pela Polícia Civil. Com a quantidade de drogas, considerada “histórica” pela PM, a carroceria de uma viatura ficou lotada. A droga estava dividida em 40 embalagens grandes.

Ao total, nas duas ações policiais foram apreendidos 3.481,700 quilos de maconha.

Já no município de Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense, os policiais flagraram um veículo abandonado com 235 quilos da substância. A Polícia Militar foi acionada por um agente da Civil para inspecionar o automóvel abandonado. Perto das 15h, no bairro Capão Rico, os policiais localizaram cerca de 295 tabletes de maconha, com 1 quilo cada, no porta-malas. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina e do portal de notícias G1.

