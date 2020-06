A medida mira introduzir gradualmente a mudança de status do futebol feminino no país. (Foto: Reprodução)

O futebol feminino na Itália se tornará profissional a partir da temporada de 2022/23. Um projeto sobre o tema, que foi elaborado pela Federação Italiana de Futebol (Figc), foi aprovado nesta quinta-feira (25) pelo conselho da entidade.

A medida mira introduzir gradualmente a mudança de status do futebol feminino no país, que é ainda tido como amador. Agora, o projeto será encaminhado para análise do governo italiano.

O projeto foi eleito o melhor para formalizar a mudança de nível. No entanto, o processo precisará passar por um “período adequado para preparar o sistema”.

“Precisamos garantir a sustentabilidade e garantir que o futebol feminino sempre possa alcançar objetivos mais altos e não perder peças pela rua. Também estamos cientes que o profissionalismo envolve maiores encargos e custos, principalmente em um momento em que sempre se fala de grande respeito pela sustentabilidade”, declarou o presidente da Figc, Gabriele Gravina.

O conselho da Figc também decidiu nesta quinta atribuir o título da Série A feminina para a Juventus, que terminou a liga com nove pontos na frente da segunda colocada Fiorentina. Esse foi o terceiro título consecutivo da Velha Senhora no torneio.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina será realizada na Oceania pela primeira vez na história.

A Fifa anunciou nesta quinta que Austrália e Nova Zelândia foram escolhidas como sedes do próximo mundial, em 2023, depois de um processo de escolha no qual o Brasil também chegou a participar. A decisão foi divulgada depois de votação entre os membros do conselho da entidade, que se reuniram através de videoconferência.

“Não é apenas uma Copa do Mundo Feminina. É uma Copa do Mundo. Temos que nos dar conta disso. Mulheres são 50% da população mundial, talvez mais. O que acontece no campo ali é futebol, com atletas habilidosos”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Na entrevista coletiva logo após a escolha, também realizada por videoconferência, Infantino citou que esteve recentemente na Oceania e viu a empolgação pelo esporte nos países. E que quer ver isso em 2023 – mas que a entidade trabalhará para popularizar o futebol feminino antes. Inclusive, o mandatário apontou que pode haver uma mudança no processo de escolha das sedes das Copas do Mundo femininas: em vez da votação ficar restrita ao conselho da Fifa, ela seria realizada no congresso, com 211 eleitores participando.