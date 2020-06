Esporte Título antecipado: O Liverpool é campeão inglês depois de 30 anos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Torcedores do Liverpool se aglomeram nos arredores de Anfield para comemorar o título. (Foto: Anthony Devlin/Getty Images)

A mensagem do refrão da música “You’ll Never Walk Alone”, da torcida do Liverpool, é: o time deve seguir caminhando, com esperança no coração, que nunca estará sozinho. Pois bem. Depois de uma campanha impressionante, e da “ajuda” pontual nesta quinta-feira (25) do Chelsea, que derrotou o Manchester City por 2 a 1, o Liverpool voltou a conquistar o Campeonato Inglês após 30 anos.

É o primeiro título dos Reds na era da Premier League, que existe desde a temporada 1992/93, e o 19º no total. Agora, o time vermelho encosta no Manchester United, maior vencedor na Inglaterra, com 20 taças, 13 delas obtidas sob o comando de Alex Ferguson, entre 1993 e 2013.

A campanha do campeão

O Liverpool conquista o Campeonato Inglês pela 19ª vez em sua história, a primeira com a competição no modelo da Premier League. O título veio de maneira bem antecipada, na 31ª rodada. O Liverpool é campeão com 86 pontos, com 28 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, em 31 jogos. Foram 70 gols marcados e só 21 sofridos.

E a vida do Chelsea e do City?

O triunfo por 2 a 1 sobre o Manchester City foi excelente para o Chelsea, que chegou a 54 pontos e encostou no terceiro colocado da Premier League, o Leicester (55). Já o City, campeão inglês na temporada passada, estacionou nos 63 pontos. Curiosamente, o próximo adversário do time de Pep Guardiola é justamente o Liverpool. Já o Chelsea vai encarar o West Ham.

Destaques da partida

Os principais nomes da vitória do Chelsea sobre o City foram o atacante Pulisic e o meia-atacante Willian. Os dois foram os responsáveis pela maioria das jogadas de ataque do time. Pulisic marcou o primeiro gol – o sétimo dele nesta Premier League, o que faz dele o artilheiro entre os jogadores sub-21. Já Willian anotou o segundo, de pênalti, após um lance em que ele foi fundamental.

Bronca

Na saída de campo de Stamford Bridge, o técnico Pep Guardiola deixou clara a sua insatisfação com o desempenho do City nesta quinta-feira: “Quando você comete erros assim, é punido. Cedemos muitas chances. Não foi fácil enfrentar um Chelsea muito forte fisicamente e na defesa”, declarou o treinador à BT Sport.

Era Premier League (desde 1992)

Desde a conquista em 1990, o Liverpool bateu na trave cinco vezes. Foi vice na temporada seguinte, em 1990/91, e terminaria em segundo em outras quatro temporadas na Premier League: 2001/02, 2008/09, 2013/14 e 2018/19.

O Liverpool é o sétimo campeão diferente da Premier League. Antes, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Blackburn e Leicester também foram campeões do torneio, desde que a liga foi formada, a partir da temporada 1992/1993.

Torcida comemora

Depois de uma espera de 30 anos para voltar a ser campeão inglês – o primeiro título na Era Premier League –, centenas de torcedores do Liverpool abandonaram as preocupações sanitárias com a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e foram para a entrada do estádio de Anfield para celebrar a conquista histórica.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte