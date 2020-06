Esporte Manchester City perde e Liverpool comemora título do campeonato inglês

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Após temporada histórica, Reds faturam primeira Premier League. Foto: Reprodução/Instagram

Demorou trinta anos, mas o Liverpool voltou a conquistar o Campeonato Inglês. O título de número 19 veio, na noite desta quinta-feira (25), com a vitória do Chelsea, por 2 a 1, sobre o Manchester City, único clube que poderia alcançar os Reds em número de pontos. O campeonato deste ano tem um sabor especial: é a primeira taça de Premier League do time da cidade dos Beatles. O molde do atual torneio foi criado em 1992 e e ainda faltava esse título ao atual campeão europeu e mundial.

A sete rodadas do fim da competição, os comandados do alemão Jürgen Klopp chegaram a 86 pontos e o vice-líder Manchester City, com 63, não tem mais como superar matematicamente os Reds. A campanha do Liverpool é impecável: venceu 28 dos 31 jogos, empatou duas vezes, e perdeu apenas uma partida.

Pelas redes sociais, o clube foi direto. “Conte ao mundo… Nós somos Liverpool, campeão da Inglaterra”. Os campeões ingleses tem brasileiros na equipe, o atacante Firmino e o volante Fabinho. Outros destaques deste elenco são o egípcio Salah e o senegalês Sadio Mané.

