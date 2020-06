Esporte Campeonato Brasileiro pode retornar no início de agosto

25 de junho de 2020

Foto: Leandro Lopes/CBF/Arquivo

O Campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, domingo. A Série B tem data prevista de recomeço para 8 de agosto. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira (25), em reunião convocada pela CBF junto com a CNC (Comissão Nacional de Clubes) com a participação dos 40 clubes disputantes duas séries.

As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiados pelos clubes.

O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF.

