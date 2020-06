Porto Alegre Unidade de Saúde Animal pede à população doações de papéis para animais em atendimento

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Material é utilizado para tapetes, proporcionando maior conforto aos animais. Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA Material é utilizado para tapetes, proporcionando maior conforto aos animais. (Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA) Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA

A Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) solicita à população materiais como papelões, jornais ou papéis para a utilização nos animais em tratamento na unidade da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). O material é utilizado para tapetes, proporcionando maior conforto aos pets. “Com a previsão de dias mais úmidos, nossos estoques acabam se esgotando mais cedo”, explica o diretor geral de Direitos Animais, médico veterinário Bruno Wagner.

Interessados em fazer doações podem entrar em contato pelo telefone (51) 3289-8920 ou pelo e-mail smams@portoalegre.rs.gov.br. Outra opção é encaminhar diretamente aos endereços da Smams: na rua Luiz Voelker, 55, ou na Usav, localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3489, parada 19. No caso de donativos em grande quantidade, a equipe da Usav vai até o local, bastando enviar o endereço, em Porto Alegre, para a retirada.

Ajuda Coronavírus Pets

Os voluntários credenciados junto à plataforma Ajuda Coronavírus Pets, da equipe da primeira-dama Tainá Vidal, podem apoiar também nestas ações as pessoas com dificuldades em se dirigir ao local devido às restrições impostas no enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre