Nova função do Instagram, Reels chega para bater de frente com o Tiktok

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Atualização foi lançada no ano passado mas liberada para o Brasil nesta semana. (Foto: Reprodução)

Baseado no grande sucesso do aplicativo Tiktok durante o isolamento social, o Instagram decidiu competir com uma nova funcionalidade liberada para o público nesta semana. O recurso “Reels”, ou “Cenas”, já havia sendo testado desde 2019 e permite a edição e colagem de vídeos curtos de até 15 segundos.

A essência do Reels continua a mesma do Cenas, que permite criar clipes de 15 segundos com edição tipo TikTok de diversos recursos como velocidade de reprodução, adição de músicas que estão na plataforma do Instagram, sons de memes e outros efeitos.

A novidade é que agora os usuários poderão escolher mais opções na hora de compartilhar a criação, que poderá ir para o feed (ou timeline) do perfil, Stories, ser enviado como mensagem direta no Direct ou focar no Explorar. Este último ponto também muda e passa a exibir os Reels de outras pessoas no topo da interface.

Por mais que as novidades apareçam oito meses depois do início dos testes, o Instagram diz que o Reels ainda continua nesta fase, mas agora ele poderá ser utilizado na França e Alemanha, além do Brasil. O Reels pode ser acessado a partir da área de criação dos Stories, fica lá na parte inferior da interface. O clipe tem a mesma duração de um Stories (24 horas), mas pode ficar por mais tempo ao ser adicionado em um destaque no perfil.

Histórico de atualizações

A nova ferramenta é uma forma de a rede social de Mark Zuckerberg enfrentar a ameaça do TikTok, se tornando seu novo concorrente de vídeo. A plataforma já é febre entre jovens e adolescentes justamente por permitir edições rápidas feitas pelos usuários.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Instagram recebe uma atualização inspirada no sucesso da concorrência. Os próprios Stories, postagens com prazo de validade, foram feitas com base no Snapchat que já perdeu a popularidade no Brasil.

Para usar a nova ferramenta basta entrar no Instagram, clicar na câmera dos Stories e encontrar a opção Reels no rodapé da tela. A atualização já foi liberada para alguns celulares dos sistemas operacionais iOS e Android.

