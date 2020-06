Tecnologia Saiba como mandar áudio no Twitter até 140 segundos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Aprenda como mandar áudio no Twitter e aumente suas conexões com os 'Tweets de voz'. (Foto: Reprodução)

O Twitter acaba de lançar uma ferramenta que permite funções como mandar áudio com a sua própria voz. Desenvolvido para ouvintes, contadores de histórias, formadores de opinião e tantas vozes que desejam ser ouvidas.

A expectativa é que os Tweets de voz de 140 segundos permitam maior interação entre todo tipo de fala, contexto, apresentação de perspectiva e opinião, de maneira rápida e fácil.

Como mandar áudio no Twitter

Tweetar com sua voz não é muito diferente de Tweetar com texto. A partir de agora você verá sua foto do perfil com o botão de gravação na parte inferior. Saiba como fazer: Crie um novo tweet no app para iOS; Na nova opção aparece: “Grave o que está acontecendo”; Toque no botão de gravação para capturar sua voz; Encerre sua fala em até 140 segundos; Ou basta continuar falando – ao atingir o tempo limite, um novo Tweet de voz inicia automaticamente; Terminada a gravação, toque no botão “Finalizar” para encerrar e voltar à tela de criação de Tweet.

Para checar como ficou, visite a página inicial, ele aparecerá junto aos outros Tweets; Para ouvir, basta tocar na imagem – e continuar ouvindo, inclusive enquanto faz outras coisas no seu celular.

É possível postar áudios na linha do tempo; mas não existe o recurso (ainda?) nas mensagens diretas (DMs), como no Instagram. Por enquanto, não há um recurso nativo para enviar áudios pré-gravados.

Agora que você já sabe como mandar áudio no Twitter, apenas um detalhe: no iOS, a reprodução começará em um nova janela, ancorada na parte inferior e você poderá ouvir enquanto navega pelas conversas. Além disso, qualquer pessoa poderá ver (ouvir) os Tweets e respondê-los por meio de texto.

A criação de Tweets de voz estará disponível, a princípio, para um grupo limitado de pessoas no Twitter para iOS. Nas próximas semanas, todos que usam dispositivos iOS poderão Tweetar com suas vozes.

Ouça postagens de pessoas, a qualquer momento, faça com que sua voz seja ouvida e mobilize participação coletiva. Essa é a expectativa do projeto, mas ainda existe um universo a explorar.

