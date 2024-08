Brasil O futebol feminino no Brasil: uma trajetória de superação e conquistas

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Foto: Divulgação

O futebol feminino brasileiro vem escrevendo uma história de resistência e conquistas, superando obstáculos históricos e culturais para conquistar seu espaço no cenário esportivo nacional. Desde os tempos da proibição até os dias atuais, o caminho percorrido pelas atletas brasileiras é marcado por lutas, vitórias e desafios persistentes.

História e desenvolvimento inicial

A trajetória do futebol feminino no Brasil tem suas raízes em um período sombrio. Entre 1941 e 1979, a prática do esporte por mulheres foi oficialmente proibida no país, reflexo de uma sociedade que via com desconfiança a participação feminina em atividades consideradas “masculinas”. Apenas em 1983, com a regulamentação oficial, as mulheres puderam voltar aos gramados de forma legal, dando início a uma nova era para o esporte.

Os anos 80 viram surgir os primeiros times profissionais, como o Radar, do Rio de Janeiro, e o Saad, de São Paulo. Essas equipes pioneiras abriram caminho para que outras mulheres pudessem sonhar com uma carreira no futebol. No entanto, foi apenas em 2013 que o Campeonato Brasileiro Feminino foi oficialmente instituído pela CBF, oferecendo uma plataforma mais estruturada para as atletas mostrarem seu talento.

Conquistas e visibilidade

Nesse cenário de evolução gradual, surgiu um nome que se tornaria sinônimo de excelência no futebol feminino mundial: Marta Vieira da Silva. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta não apenas elevou o patamar técnico do futebol feminino brasileiro, mas também se tornou um símbolo de inspiração para milhares de meninas em todo o país.

Apesar dos avanços, o futebol feminino ainda enfrenta desafios significativos. A disparidade de investimentos em comparação ao futebol masculino permanece gritante, refletindo-se em salários menores, infraestrutura precária e menor visibilidade midiática. No entanto, passos importantes estão sendo dados para mudar essa realidade.

Em 2019, a CBF implementou uma medida fundamental: a obrigatoriedade de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro masculino manterem equipes femininas. Essa decisão foi um marco para o desenvolvimento do esporte, forçando grandes clubes a investirem no futebol feminino e, consequentemente, aumentando a visibilidade e as oportunidades para as atletas.

Desenvolvimento das categorias de base

O desenvolvimento das categorias de base também tem recebido atenção. Em 2022, os clubes da Série A foram obrigados a ter uma categoria sub-20 feminina, e em 2023, a implementação da categoria sub-17 tornou-se obrigatória. Essas medidas visam criar um caminho mais claro e estruturado para as jovens atletas, garantindo a continuidade e o fortalecimento do futebol feminino no país.

O futuro do futebol feminino no Brasil

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, o futebol feminino brasileiro tem mostrado sinais promissores de crescimento. O aumento gradual na transmissão de jogos em rede nacional e o interesse crescente de patrocinadores são indicativos de que o esporte está ganhando mais espaço e reconhecimento.

A trajetória do futebol feminino no Brasil é um testemunho da resiliência e do talento das mulheres brasileiras. Apesar dos obstáculos históricos e dos desafios atuais, o esporte continua a evoluir, inspirando novas gerações e lutando por seu lugar de destaque no cenário esportivo nacional. O caminho para a igualdade ainda é longo, mas cada conquista, cada jogo transmitido e cada nova atleta que surge é um passo em direção a um futuro mais promissor para o futebol feminino no Brasil.

2024-08-19