Brasil O gasto de estrangeiros no Brasil pode alcançar novo recorde em 2024, com US$ 7 bilhões deixados aqui por visitantes internacionais, um crescimento de 9,5%

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o levantamento, o setor de viagens contribuirá com US$ 169,3 bilhões para o PIB brasileiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo o levantamento, o setor de viagens contribuirá com US$ 169,3 bilhões para o PIB brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gasto de turistas estrangeiros no País pode alcançar novo recorde este ano, com US$ 7 bilhões deixados aqui por visitantes de diversas nacionalidades, um incremento de 9,5% em relação à situação de 2019. A projeção é do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) na Pesquisa de Impacto Econômico (EIR) 2024, elaborada pela instituição em parceria com a Oxford Economics.

Segundo o levantamento, o setor de viagens contribuirá com US$ 169,3 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deste ano. Também responderá por cerca de 8 milhões de empregos, o equivalente a 8,1% do total de postos de trabalho no Brasil. Os dados foram divulgados pela presidente e CEO do WTTC, Julia Simpson, na sua passagem pelo Brasil para participar da reunião do G20 em Belém.

De janeiro a julho deste ano, 4 milhões turistas estrangeiros chegaram ao Brasil, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do Ministério do Turismo e da Polícia Federal (PF), divulgados no fim de agosto. Esse total de visitantes internacionais supera em 10,4% o número registrado no mesmo período de 2023 e em 1,9% o registrado em 2019, na pré-pandemia.

Cultura, ecoturismo e gastronomia brasileira vêm sendo divulgados pela Embratur no exterior em feiras e ações, desde o começo da gestão de Marcelo Freixo como presidente da organização. Na feira IFTM Top Resa, que encerrou nessa quinta-feira (19) em Paris, esse aspectos novamente foram mostrados, ao lado de afroturismo e experiências de sol e praia.

Pela proximidade, o principal emissor de turistas estrangeiros para os nossos destinos continua sendo a Argentina. Na FIT Argentina, principal feira de turismo da América Latina, o Brasil será o País homenageado no evento de 2024, realizado de 28 de setembro a 1º de outubro em Buenos Aires.

Para aumentar a conectividade de outros países com o Brasil, a Embratur tem feito acordos com companhias aéreas para a criação de rotas. Uma delas é a TAP, que lançou a rota Lisboa-Florianópolis neste mês. Serão três desembarques por semana, mesmo número de voos da Air France de Paris para Salvador a partir do fim de outubro, quando a British passa de frequências diárias para 10 semanais entre Londres e São Paulo.

Até então, a TAP tinha 409 frequências mensais diretas de Portugal para 9 cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Belém. A companhia projeta que 2024 termine com um aumento de 10,4% no total de assentos ofertados (107.922) em comparação com o ano passado.

O número de passageiros internacionais no Rio cresceu 31% no 1º semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da concessionária RIOgaleão. Nesses 6 meses do ano, 14 companhias aéreas anunciaram mais voos ou já aumentaram a operação no Aeroporto Internacional Tom Jobim: JetSmart, Latam, British Airways, Delta, Sky, Gol, American Airlines, Iberia, Aerolineas Argentinas, Copa, TAP, Lufthansa, Avianca e Air France. Com a transferência da malha nacional do Santos Dumont para lá. As empresas contam com a conexão de passageiros de outros Estados para a ocupação dos voos.

Em agosto, voos internacionais movimentaram em torno de 44.700 passageiros por dia no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU Airport). Segundo a administradora do terminal em Guarulhos, foram 229 operações diárias para cerca de 50 destinos no mundo todo. Santiago, Buenos Aires, Madri, Miami e Lisboa foram as rotas que tiveram mais viajantes no mês passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/o-gasto-de-estrangeiros-no-brasil-pode-alcancar-novo-recorde-em-2024-com-us-7-bilhoes-deixados-aqui-por-visitantes-internacionais-um-crescimento-de-95/

O gasto de estrangeiros no Brasil pode alcançar novo recorde em 2024, com US$ 7 bilhões deixados aqui por visitantes internacionais, um crescimento de 9,5%

2024-09-19