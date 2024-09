Esporte Grêmio abre comemorações dos 121 anos com jantar na Capital

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

A noite de aniversário contou com a presença de grandes nomes da história do clube, além de dirigentes e atletas dos elencos masculinos e femininos. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio comemorou o aniversário de 121 anos do clube com uma festa na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento realizado na noite desta quinta-feira (19) abriu a série de comemorações planejadas pelo clube, que deve se estender até o mês de outubro.

Com apenas 28 pontos e em 14º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o momento do Grêmio não é tão festivo até aqui. O presidente gremista, Alberto Guerra, entretanto, fez questão de garantir que o clube está se reestruturando após o abalo sofrido com as enchentes. Ele celebrou a marca do aniversário do clube, chamado por ele de “a maior instituição do Estado do Rio Grande do Sul”.

“Não é qualquer empresa, qualquer CNPJ, que completa 121 anos. Então a gente pode, sim, fazer essa festa ao lado do nosso torcedor, ao lado do sócio, para 10 mil pessoas que estamos esperando no Olímpico. Mas sem abrir mão também de um rito importante, que é o jantar para receber as autoridades, para receber grandes gremistas, para comemorar essa data importante”, ressaltou Guerra.

A noite contou com a presença de dirigentes, ex-jogadores e atletas dos elencos masculinos e femininos. Dentre eles, grandes nomes da história do Tricolor, como a dupla Geromel e Kannemann, o ex-zagueiro Jorge Baidek, campeão do Mundo em 1983, e o ex-goleiro Danrlei, campeão da Libertadores de 1995. O evento também homenageou o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, falecido no mês passado.

“É um prazer estar aqui nos 121 anos do Grêmio, trazendo um abraço para todos os gremistas, a direção, o Conselho de Administração. E é sempre bom viver esse momento de aniversário de um clube como o Grêmio, do próprio Inter também, que mostra o desenvolvimento do nosso Estado. É a história do Rio Grande do Sul que está aqui dentro hoje”, celebrou o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O ponto alto das comemorações ocorrerá no dia 28 de setembro, quando os gremistas terão a oportunidade de retornar ao Estádio Olímpico. Um dia de encontro com jogadores, churrasco e shows será realizado no Velho Casarão Tricolor, que completa 70 anos em 2024. Os ingressos estão à venda pelo site do clube.

