O general Augusto Heleno aconselhou Bolsonaro a dispensar Frederick Wassef, o advogado que escondia Fabricio Queiroz

20 de junho de 2020

O general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), disse ao presidente que Wassef é mais problema que solução. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), aconselhou o presidente Jair Bolsonaro a dispensar Frederick Wassef, o advogado que escondia Fabricio Queiroz, segundo informações da coluna de Guilherme Amado, da revista Época. Wassef é formalmente advogado de Flávio Bolsonaro, mas alardeava aos quatro ventos também atendia Jair Bolsonaro, o que foi desmentido pela advogada do presidente.

Ainda segundo a coluna, Heleno disse ao presidente que, hoje, Wassef é mais problema que solução – o que já vinha sendo dito a Bolsonaro há tempos.

A proximidade entre o presidente Jair Bolsonaro e o advogado Frederick Wassef começou em 2014, pouco depois da campanha eleitoral daquele ano — naquela disputa, Bolsonaro foi eleito deputado federal com a maior votação do Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa Em Foco com Andréia Sadi em abril de 2020, Wassef lembrou como se deu a aproximação.

“Foi no ano de 2014, eu estava me recuperando de um grave problema de saúde no hospital e eu vi o discurso dele [Bolsonaro]. Um discurso absolutamente pró-Brasil, pró-vítima, pró-sociedade, pró-família, pró-combate à pobreza, geração de empregos […]. Aí, houve uma identificação imediata […]. Ele tinha a coragem de falar pautas polêmicas…”, afirmou.

Questionado especificamente sobre controle de natalidade, um dos temas que teriam motivado a admiração por Bolsonaro, Wassef respondeu: “Planejamento familiar é absolutamente necessário. Porque é impossível a geração de empregos, vaga na escola, em creche, educação – tudo – na mesma medida em que cada pessoa humilde está fazendo dez, 15 filhos… Essa conta não fecha. E Bolsonaro já falava isso naquele tempo. Como ele falava inúmeras outras cosias, relacionadas principalmente à segurança pública”.

Foi Wassef quem procurou o então parlamentar, a quem telefonou para expressar admiração. Na ocasião, afirmou que já havia visto vídeos de Bolsonaro em redes sociais e demonstrou alinhamento com ideias que seriam defendidas na campanha do futuro presidente — questões como armamento, família e combate à corrupção, por exemplo.

A partir dali, a relação entre os dois se estreitou, e o advogado tornou-se um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro. Aproximou-se também dos filhos do presidente. “Eu estou no dia a dia aqui com o presidente e com a família Bolsonaro. Eu conheço tudo que tramita na família Bolsonaro”, afirmou Wassaf em 28 de abril de 2020, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Pertence a Wassef o imóvel em Atibaia (SP) foi preso na quinta (18) o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O advogado, entretanto, mora em Brasília.

À Polícia Civil, um caseiro que estava no imóvel afirmou que Queiroz estava no imóvel havia mais de um ano. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo disse que o imóvel era um escritório de advocacia de fachada.

Wassef é frenquentemente visto no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira (17), esteve no Planalto na cerimônia de posse do deputado Fábio Faria como ministro das Comunicações. As informações são da revista Época e do portal de notícias G1.

