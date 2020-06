Rio Grande do Sul “Fomos ao limite do que podíamos fazer em âmbito estadual em termos de reforma administrativa”, diz governador em evento online

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

O governador Eduardo Leite participou, na manhã deste sábado (20), do Encontro IBEF Digital 2020. Com o tema “Desafios e oportunidades para retomada do crescimento do Brasil”, o encontro do IBEF-ES (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo), que ocorre anualmente, foi adaptado ao momento de pandemia e ocorreu em formato digital, com transmissão pelo Youtube.

Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e de Minas Gerais, Romeu Zema, também participaram do painel político, moderado pelo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Léo de Castro.

Os chefes de Executivo responderam às perguntas feitas pelo moderador, cuja principal pauta tratou da necessidade de reformas estruturais no Brasil. Leite fez menção às reformas aprovadas no primeiro ano de gestão, como a reforma previdenciária e a modernização do código ambiental.

“Fomos ao limite do que podíamos fazer em âmbito estadual em termos de reforma administrativa. Com base no diálogo junto aos parlamentares e à sociedade, criamos o ambiente para que essas mudanças fossem aprovadas”, lembrou o chefe do Executivo gaúcho.

O painel também abordou a agenda ambiental. “Precisamos preservar, cuidar e saber utilizar os recursos naturais com responsabilidade, sem comprometer as futuras gerações. Foi dentro desse conceito que aprovamos um novo código ambiental no ano passado, prevendo novas formas de licenciamento, com menos burocracia e mais agilidade”, detalhou Leite.

O evento prosseguiu com palestra do secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, e com um painel sobre economia e finanças.

