Tecnologia O Google sempre sabe a sua localização? Sim, mas saiba como desativar isso

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para descobrir o que o Google sabe sobre você, é possível acessar o site “Minha Atividade” da empresa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se você é usuário dos serviços do Google, saiba que a empresa armazena uma quantidade significativa de informações sobre você e sua localização. No entanto, existe uma maneira de encontrar e apagar boa parte desses dados. Veja como desativar o rastreamento.

Para descobrir o que o Google sabe sobre você, é possível acessar o site “Minha Atividade” (myactivity.google.com) da empresa. Faça login na página para ter acesso às informações relacionadas a você. É recomendável fazer isso pelo computador para ter uma melhor visualização.

A página inicial mostrará uma visão geral de tudo o que você fez nos serviços do Google, desde o navegador Google Chrome até pesquisas e o uso de outros aplicativos. O histórico é tão detalhado que, ao selecionar a opção “Linha do tempo”, é possível ver o horário exato em que você esteve em determinado lugar.

Entre as informações específicas coletadas pelo Google Maps estão as pesquisas que você fez, áreas do mapa que você visualizou, mapas offline que abriu, rotas pesquisadas e muito mais.

Como desativar

Apagar os dados e o histórico de navegação é bastante simples. É importante ressaltar que você tem várias opções para fazer isso. Pode apagar os dados um a um, um grupo de dados referentes a um período específico (como “hoje”) ou excluir todas as informações.

O Google alerta que a exclusão dos dados pode afetar a eficácia futura do uso de seus serviços. Por exemplo, a empresa fornece opções de deslocamento diário no Maps e resultados de pesquisa mais rápidos graças aos dados que já possui sobre você.

Caso queira excluir todo o histórico de localização, você pode seguir os passos: (1) acesse sua linha do tempo do Google Maps pelo navegador, (2) toque em “Excluir” e (3) siga as instruções exibidas na tela. Da mesma forma, é possível excluir um dia específico do histórico de localização ou uma parada em particular.

Se você deseja evitar que o Google colete seus dados com frequência e não ter que fazer esse processo repetidamente, há uma solução. Nessa mesma página de atividade, você pode determinar se sua conta ou dispositivos podem registrar o Histórico de Localização. Na parte superior da página, você pode ativar ou desativar o item “Histórico de Localização”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/o-google-sempre-sabe-a-sua-localizacao-sim-mas-saiba-como-desativar-isso/

O Google sempre sabe a sua localização? Sim, mas saiba como desativar isso

2023-07-24