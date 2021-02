Brasil O governador de São paulo confirma a chegada de insumos para a produção da CoronaVac

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com os insumos, 8,6 milhões de doses da CoronaVac poderá ser produzida pelo Instituto Butantan.(Foto: Divulgação/GESP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a chegada ao Brasil, na noite dessa quarta-feira (3), de lote de insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan.

A previsão é de que, após a produção e envase pelo Butantan, as vacinas sejam distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro. Conforme afirmou Doria, até março, o País terá 17,3 milhões de doses para a campanha de imunização contra a covid-19. De acordo com ferramenta de acompanhamento, o Estado já aplicou 540,7 mil doses.

O governador reforçou também o início da vacinação em idosos acima de 90 anos na próxima segunda-feira (8). Segundo anunciou o governador, a aplicação contará com 470 novos postos de vacinação, inclusive no formato de drive-thru.

Suspensão

O governo de São Paulo suspendeu nessa quarta o decreto que colocava todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva, do plano de flexibilização econômica aos finais de semana por causa da pandemia de covid-19.

Pela previsão inicial, a medida, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro. Com o anúncio dessa quarta, deixa de valer já neste sábado (6).

Com a revogação, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica.

Quando foi anunciado o endurecimento da quarentena aos finais de semana, o governo também afirmou que apenas serviços essenciais teriam autorização para operar após as 20h nos dias úteis. Entretanto, a medida não tinha efeito prático de mudança, uma vez que a fase laranja já não autoriza o funcionamento após as 20h – como seguirá sendo feito.

A gestão Doria alega que as medidas já provocaram melhora nos indicadores de saúde e que, por isso, foram canceladas antes do prazo inicial previsto. “Tivemos felizmente queda em internações em todo o estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de terapia intensiva (UTI), o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o Estado. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internações por covid-19 nos leitos públicos e privados e o governo entende que podemos permitir que as atividades de fim de semana sejam retomadas”, afirmou o governador João Doria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil