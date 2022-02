Rio Grande do Sul O governador Eduardo Leite deu início a uma série de encontros na região Sul do Estado

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Leite abordou questões locais e de interesse à região, como a duplicação da BR-116. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite deu início a uma série de agendas na região Sul do Estado gaúcho nesta sexta-feira (4), com uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Camaquã (ACIC), em Camaquã.

“Essa oportunidade de falar para as lideranças do Estado é importante para que tenham a compreensão e a consciência sobre a trajetória que tivemos e os desafios que se apresentam para o futuro. O Estado é forte, mas o governo havia se fragilizado, e é claro que um governo fragilizado acaba repercutindo no Estado, por mais empreendedora que seja a sociedade, por mais resiliente que sejam os gaúchos. Se tivermos estradas sem condições, carga tributária mais alta, é claro que todos vamos sofrer coletivamente por isso. E é essa virada de jogo que precisa ser tratada como conquista, não do governador ou do governo, mas de todos nós, e que precisa ser mantida: gastar apenas o que se arrecada é premissa básica”, disse o governador.

Intitulada “O RS virou o jogo: desafios, avanços e oportunidades no Estado e na região Sul”, a palestra trouxe um panorama dos desafios que ainda restam ao Rio Grande do Sul, passado o período de ajuste fiscal de curto prazo. A dívida com a União e a dívida com precatórios foram citados como duas situações que ainda deverão ser resolvidas nos próximos anos – motivo pelo qual a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal é tão relevante. Na semana passada, inclusive, o RS obteve autorização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), abrindo espaço para que o Estado apresente um plano de reestruturação das finanças para os próximos nove anos.

O governador também abordou, durante a fala, questões locais e de interesse à região Sul, como a duplicação da BR-116, que liga a região metropolitana da capital ao porto do Rio Grande. A conclusão, inicialmente prevista para 2015, ainda depende de investimentos federais.

O evento também contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, do vice-prefeito de Camaquã, Abner Dillmann, da presidente da ACI Camaquã, Paola Longaray Fonseca, do deputado federal Daniel Trzeciak e do deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida.

Após a palestra, Leite participou de almoço no Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré e cumpriu agendas em Cristal e em Pelotas.

