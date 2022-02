Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma 51 mortes por coronavírus e 19.988 novos casos

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 63%. Foto: Cristine Rochol/PMPA A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 63%. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (4), 19.988 novos casos de coronavírus. Também foram confirmadas 51 mortes em decorrência da doença. Com estes números, o Estado chega ao total de 1.904.975 casos confirmados da covid e 36.863 vidas perdidas para a pandemia.

As informações são da SES (Secretaria Estadual da Saúde), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente às últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 1.731.156 (91% dos casos). Outras 136.612 (7%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 63% (1.938 pacientes em 3.078 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 6% de 1.904.975 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, o que corresponde a 117.321 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Camaquã (mulher, 82 anos);

– Campina das Missões (homem, 90 anos);

– Campo Bom (mulher, 77 anos);

– Canoas (mulher, 83 anos);

– Canoas (mulher,70 anos);

– Canoas (mulher, 56 anos);

– Capão da Canoa (homem, 91 anos);

– Capela de Santana (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 95 anos);

– Caxias do Sul(homem, 56 anos);

– Dom Pedrito (homem, 87 anos);

– Esteio(mulher, 69 anos);

– Farroupilha (homem, 87 anos);

– Farroupilha (mulher, 82 anos);

– Gravataí (mulher, 85 anos);

– Guaíba (homem, 71 anos);

– Guaíba (homem, 67 anos);

– Igrejinha (homem, 68 anos);

– Lagoa Vermelha (homem, 80 anos);

– Lindolfo Collor (mulher, 50 anos);

– Morro Redondo (homem, 79 anos);

– Mostardas (mulher, 75 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 56 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 74 anos);

– Parobé (mulher, 82 anos);

– Parobé (homem, 68 anos);

– Passo Fundo (homem, 89 anos);

– Pelotas (homem, 76 anos);

– Pelotas (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 47 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 52 anos);

– Porto Alegre (mulher, 97 anos);

– Rondinha (homem, 71 anos);

– Rosário do Sul (homem, 84 anos);

– Santa Clara do Sul (homem, 80 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 68 anos);

– Santa Margarida do Sul (homem, 70 anos);

– Santa Maria (mulher, 84 anos);

– Santa Rosa (mulher, 90 anos);

– Santa Rosa (mulher, 88 anos);

– Santana do Livramento (homem, 75 anos);

– São Francisco de Assis (mulher, 90 anos);

– São Leopoldo (homem, 72 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 83 anos);

– Taquara (homem, 75 anos); e

– Terra de Areia (homem, 84 anos).

O falecimento das 51 vítimas da pandemia do coronavírus ocorreram entre os dias 9 de janeiro a 3 de fevereiro.

Isolamento

A SES divulgou uma nota informativa com novas orientações de isolamento para casos confirmados de Covid-19.

O prazo, que antes era de no mínimo cinco dias, passa para um mínimo de sete, a contar do início dos sintomas ou da data do teste, para pessoas sem sintomas. Se a pessoa não estiver em dia com a vacinação, esse prazo permanece como antes: 10 dias.

Também volta a ser recomendado o isolamento daqueles contatos próximos de pessoas que tiveram o diagnóstico para o coronavírus.

O documento completo com está publicado na área dos profissionais da saúde no site coronavirus.rs.gov.br.

As medidas foram adotadas em virtude do expressivo aumento nos casos neste mês de janeiro e para se adequar às recentes diretrizes do Ministério da Saúde quanto a testagem e do Ministério do Trabalho e Previdência sobre afastamento laboral.

