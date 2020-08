Rio Grande do Sul O governador gaúcho já admite a possibilidade de flexibilizar restrições ao comércio em regiões do Estado sob bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Assunto será debatido nesta terça-feira com o comando da Famurs. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Em sua “live” desta segunda-feira (31), ao detalhar o mapa definitivo da décima-terceira rodada do sistema de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite admitiu que poderá afrouxar restrições ao funcionamento de atividades comerciais em regiões sob bandeira vermelha (alto risco de coronavírus). Ele condicionou a medida, porém, ao comportamento da pandemia no Estado.

“Entramos agosto com expectativa de estabilização e de indicadores mais tranquilos”, frisou Leite. “O Rio Grande do Sul parou menos e por menos tempo, perdeu menos vidas e teve menores perdas econômicas que a maioria dos outros Estados. Estamos discutindo alterações em protocolos de bandeira vermelha, caso essa estabilização se confirme.”

O chefe do Executivo, que ainda cumpre quarentena na ala residencial do Palácio Piratini, na Capital, dez dias após receber teste positivo para Covid-19, também voltou a defender que o objetivo das estratégias adotadas no Rio Grande do Sul para frear a pandemia têm como objetivo um equilíbrio:

“É importante insistir que buscamos conciliar a preservação das vidas com o melhor desempenho da atividade econômica, e temos conseguido isso. Temos a menor taxa de letalidade, de incidência de casos, e o melhor desempenho na arrecadação do primeiro semestre, se comparado aos demais Estados das regiões Sul e Sudeste”.

Eduardo Leite também lembrou que o governo do Estado e a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) já discutem um processo de cogestão do modelo de distanciamento controlado, a fim de delegar maior autonomia às prefeituras no que se refere às medidas de enfrentamento a pandemia. Uma reunião on-line entre ambos está marcada para esta terça-feira (4).

Novo mapa

Com validade a partir desta terça-feira (4), o novo mapa do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul reduziu de oito para seis o número de regiões sob bandeira vermelha, na comparação com o sistema vigente na semana passada. Outras 12 áreas do Estado estão “pintadas” em laranja (médio risco de coronavírus).

A configuração definitiva da décima-terceira rodada do modelo foi divulgada pelo governador Eduardo Leite na tarde desta segunda-feira, em transmissão pelas redes sociais, após a análise dos recursos encaminhados até a manhã de domingo por prefeituras e entidades regionais. Ao todo, foram 34 pedidos para que fosse reconsiderada a configuração preliminar publicada na sexta-feira.

O Gabinete de Crise aceitou os questionamentos de seis regiões, que ficaram em laranja na escala que tem como nível mais seguro a cor amarelo (baixo risco) e como mais severo a cor preta (altíssimo risco) – atualmente, nenhuma área gaúcha tem status nessas duas bandeiras. Os detalhes podem ser conferidos no site oficial www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Foram acolhidas as solicitações de Bagé (encaminhada pelo município para toda a região) e das associações regionais de Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Pelotas e Caxias do Sul.

Já as regiões de Passo Fundo, Novo Hamburgo e Lajeado tiveram recurso indeferido e permanecem sob bandeira vermelha, por ainda apresentaram taxa elevada de ocupação dos leitos e propagação do vírus. Esses três últimos se somam a Porto Alegre, Canoas e Taquara, que já estavam em vermelho e não pediram revisão.

(Marcello Campos)

