Notícias O governo gaúcho reforçou o pedido de ajuda ao Ministério da Agricultura para minimizar as perdas pela falta de chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Comitiva gaúcha se encontrou em Brasília com a titular da pasta, Tereza Cristina. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Uma comitiva liderada pelo governador gaúcho Eduardo Leite em Brasília reforçou, nessa quarta-feira, o pedido de ajuda ao Ministério da Agricultura para minimizar os prejuízos causados pela falta de chuvas no Rio Grande do Sul. O grupo, que se reuniu com a titular da pasta, Tereza Cristina, contou com as presenças do secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, e integrantes da bancada gaúcha no Legislativo.

“As perdas já atingiram mais de 30% das lavouras de soja e seguem subindo, o que é ainda mais angustiante”, ressaltou Leite. “Infelizmente, pelos prognósticos da meteorologia, não vemos melhoria nas condições climáticas nas próximas semanas e, consequentemente, a perda se agravará, comprometendo nossa economia e a saúde financeira dos produtores. Isso ameaçará safras futuras, investimentos e a arrecadação estadual.”

Como principal demanda está a prorrogação dos prazos dos financiamentos de produtores afetados pela estiagem no Estado. A solicitação constava em uma lista de reivindicações entregue em janeiro por entidades agropecuárias gaúchas ao governador e que, posteriormente, foi encaminhada à ministra.

Desde então, Eduardo Leite esteve duas vezes com Tereza Cristina para tratar do assunto – a mais recente durante a abertura da Expodireto Cotrijal, no início do mês, e outra em 12 de fevereiro, no gabinete dela. No final do encontro dessa quarta-feia, a comitiva entregou um relatório com as solicitações e marcou nova reunião de trabalho para a manhã desta quinta-feira no ministério.

“Fiz questão de estar aqui presente para mostrar que existe união de esforços da nossa bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, das entidades e da Assembleia Legislativa, e que todos estão fortemente comprometidos com a causa”, acrescentou o chefe do Executivo.

Ele declarou, ainda, que “a ministra tem sido grande parceria do agro e do Rio Grande do Sul, mas precisamos dar a noção de urgência e relevância que é a apresentação, pelo governo federal, de um plano de ação, que deverá envolver a renegociação de créditos de custeio, a comercialização de produtos e outros instrumentos para animar os nossos produtores, dando-lhes condições de cumprir com seus compromissos financeiros e de semearam as próximas safras”.

Situação

De acordo com atualização divulgada em caráter excepcional pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) nessa quarta-feira, as perdas na produtividade, em relação aos dados inicialmente divulgados em agosto do ano passado, são de 32,2% nas culturas de soja e 26,2% na de milho na safra 2019/2020.

Na última terça-feira, o governo gaúcho firmou um termo de cooperação técnica com mais nove municípios para a perfuração de poços artesianos. O objetivo é garantir o abastecimento de água para consumo humano. Os serviços serão realizados pela Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), beneficiando 970 famílias. Mais de 2 mil famílias foram atendidas em 22 municípios desde o começo deste ano.

(Marcello Campos)

