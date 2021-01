Em reunião com a Anvisa, o laboratório Precisa Farmacêutica, que representa a empresa Bharat Biotech no País, afirmou que ainda vai definir sua estratégia para o Brasil. No domingo, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) anunciou que articula a aquisição de 5 milhões de doses da vacina Covaxin para a rede particular do País.

Acordo com Covax

A medida poderia prejudicar não apenas o acordo firmado com o Brasil, cuja importação das 2 milhões de doses foi aprovada pela Anvisa no dia 31 de dezembro, mas também o envio de imunizantes para a Covax Facility, iniciativa global liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa universalizar o acesso às vacinas nos países mais pobres e em desenvolvimento.

Na ocasião, o Itamaraty afirmou que as autoridades sanitárias do Brasil e da Índia estão em contato para viabilizar a importação da vacina: “Como ocorreu em outras ocasiões, a Embaixada do Brasil em Nova Déli está facilitando o diálogo entre as partes para a pronta conclusão das negociações”.

De acordo com a nota divulgada nesta terça, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reuniu-se na segunda com o embaixador da Índia no Brasil para tratar do assunto.