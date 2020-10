As medidas restritivas se aplicam ao Campeonato Alemão, que voltará a não ter público presencial, como no início da pandemia. Antes da nova decisão, as partidas estavam autorizadas a receberem torcedores com até 20% de capacidade dos estádios.

A Liga de Futebol da Alemanha (DFL) lamentou a decisão, dizendo que tanto o campeonato principal, quanto a segunda divisão, elaboraram um plano com procedimentos de segurança para receberem o público.

“Os torcedores e os clubes seguiram as regras com disciplina, cumprindo suas responsabilidades. É por isso que é lamentável que isso não seja possível por agora”, declarou a DFL.

A Alemanha registrou cerca de 15 mil novos casos de covid-19 em 24 horas, maior número diário registrado desde o início da pandemia, chegando ao total de 464.239 infectados. Além dos estádios, bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais serão fechados.